El Barça descarta una rotura de cruzados de Frenkie de Jong

El Barça ya tiene un primer diagnóstico sobre la lesión de Frenkie de Jong, aunque todavía deberá esperar unos días más para conocer con exactitud cuánto tiempo estará de baja.

Según informó Raül Salmurri en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, tras las pruebas complementarias realizadas este miércoles, los servicios médicos del club confirmaron que el centrocampista neerlandés no sufre una rotura del ligamento cruzado, la mejor noticia posible después de que saltaran todas las alarmas tras su regreso del Mundial.

No obstante, todavía no ha pasado 'lo peor'. El siguiente paso será decidir conjuntamente entre el futbolista y el club cuál es el tratamiento más adecuado para afrontar la recuperación de este nuevo contratiempo físico. Sobre la mesa existen dos opciones: pasar por el quirófano o apostar por un tratamiento conservador. La decisión será clave para fijar el calendario definitivo de regreso.

En cualquier caso, las primeras estimaciones son ahora más optimistas que las que se manejaban inicialmente en la horquilla más pesimista. Las mismas informaciones apuntan, según la información, a que la baja estará claramente por debajo de los seis meses y que, si todo evoluciona favorablemente, el plazo podría acercarse más a los cuatro meses que al medio año de ausencia. Todo dependerá del tratamiento escogido y de cómo responda el futbolista durante las primeras semanas de recuperación.

La lesión recuerda inevitablemente al largo proceso que vivió el propio De Jong con su tobillo hace dos temporadas, cuando optó por un tratamiento conservador en lugar de pasar por el quirófano en los primeros meses de Hansi Flick en Barcelona. Como en aquella ocasión, tanto el jugador como el club quieren analizar todos los escenarios antes de tomar una decisión definitiva aunque todo apunta a que el holandés apostará de nuevo por el tratamiento conservador.

Mercado y planificación

La lesión del internacional neerlandés no modificará la planificación deportiva de Deco en el mercado. Según explicó Catalunya Ràdio, el Barça mantiene intacta su hoja de ruta y Marc Casadó continúa teniendo abierta la puerta de salida pese a la ausencia temporal de De Jong. En el club consideran que ambos escenarios son independientes.

Donde sí tendrá consecuencias inmediatas será en la pretemporada. Hansi Flick quiere disponer de más alternativas en el centro del campo durante estas primeras semanas de trabajo y, por ese motivo, ha frenado la salida de Brian Fariñas al Girona. El técnico alemán desea observar de cerca al centrocampista del filial antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Mientras tanto, el Barça seguirá pendiente de la evolución de De Jong y de la elección del tratamiento que marcará los próximos meses del futbolista neerlandés, llamado a ser pieza clave en el esquema de Flick durante la temporada 2026/27 como siempre que ha estado en condiciones.