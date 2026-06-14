Descartada la opción Mónaco para el traspaso de Casadó

El futuro de Marc Casadó está a pocas semanas de decidirse, aunque el centrocampista del Barça sigue sin tener prisa para decidir su futuro. El canterano blaugrana, que sabe que no entra en los planes de Hansi Flick para la sala de máquinas culé de la temporada que viene, arrancará un nuevo capítulo que el Barça espera que sea efectivo antes del 30 de junio.

Como os hemos venido contando en SPORT, desde las oficinas del Camp Nou están trabajando sin descanso junto a Jorge Mendes para encontrar acomodo al '17' antes de que acabe el actual ejercicio económico, y es que la venta de Casadó es primordial junto a la de Ansu Fati para cuadrar números y llegar al 1 de julio con 'fair play'.

En las últimas horas, Fabrizio Romano ha salido al paso de las informaciones que situaban al centrocampista muy cerca del Mónaco. El periodista especializado en mercado aseguró que, pese a los rumores surgidos en Francia, no existe ningún acuerdo ni una negociación avanzada entre el conjunto del Principado y el futbolista culé. De esta forma, se enfría una posibilidad que había cobrado fuerza para unir su camino al de Ansu Fati, cuyo traspaso esta definido a falta de pequeños detalles.

Las opciones de Casadó

La realidad es que el futuro de Casadó sigue completamente abierto. El jugador quiere estudiar con calma todas las opciones que aparezcan sobre la mesa y priorizar un destino que le garantice protagonismo y continuidad en una etapa clave de su carrera. A sus 22 años, considera que el próximo paso debe ser importante para consolidarse en la élite después de varias temporadas creciendo dentro de la estructura del Barça.

Mientras tanto, Jorge Mendes continúa moviendo ficha en el mercado europeo. Una de las vías exploradas por el representante portugués fue el Atlético de Madrid. Mendes trasladó el nombre de Casadó al conjunto rojiblanco durante varias conversaciones mantenidas con Mateu Alemany, aunque la respuesta fue negativa. En el Metropolitano consideran que la posición de centrocampista está suficientemente cubierta tras las incorporaciones realizadas en los últimos mercados y no contemplan, por ahora, realizar una inversión en ese perfil.

Además, el Atlético tampoco quiere mezclar operaciones ni incluir jugadores en una hipotética negociación futura por Julián Álvarez, uno de los grandes sueños de la dirección deportiva blaugrana para reforzar el ataque.

Con el Atlético descartado y el Mónaco lejos de cualquier acuerdo, Mendes mantiene abiertas distintas conversaciones tanto en Europa como fuera del continente. Entre ellas sigue apareciendo la opción del Al Hilal, una posibilidad que SPORT ya avanzó semanas atrás. El conjunto saudí dispone de músculo económico para satisfacer las exigencias del Barça y el futbolista no vería con malos ojos una salida de este tipo si sirve para ayudar al club en un momento delicado desde el punto de vista financiero.

Tampoco hay que perder de vista al Betis. El club verdiblanco valora muy positivamente el perfil de Casadó y su nombre gusta desde hace tiempo en Sevilla. Sin embargo, antes de plantearse una operación de este calibre, la entidad andaluza necesita generar ingresos y liberar margen salarial. Las próximas semanas serán decisivas.