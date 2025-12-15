Descartada la opción Casadó

No está siendo la temporada más fácil para Marc Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor aprovechó el curso pasado la baja inicial de Frenkie de Jong y la lesión de larga duración de Marc Bernal para hacerse un hueco inesperado en los planes de Hansi Flick, que le entregó el timón del equipo en los primeros meses de competición. Pero este año, las cosas han cambiado.

El técnico alemán ha apostado desde el primer día por el neerlandés en la posición de pivote acompañando a Pedri en la base de la jugada, dando la alternativa a Eric Garcia por delante de la defensa en estos últimos partidos en los que el '21' no ha estado disponible o lejos de su mejor nivel.

Casadó, por su parte, se está teniendo que conformar con partidos de rotación en los que todavía ha rascado alguna titularidad o dando refresco en los instantes finales de los duelos grandes de lo que llevamos de curso, para sumar un total de 700 minutos en 16 partidos jugados (una media de 43' sobre el césped) de los 23 disputados por el Barça hasta la fecha.

Unas cifras que quedan muy lejos de las 19 titularidades que tenía sobre sus espaldas la temporada pasada para estas mismas fechas, en las que contaba con 1615 minutos en su casillero particular, casi un millar más que a día de hoy.

No habrá cambio de posición

Ante la falta de oportunidades en el centro del campo, el canterano se presentaba como una opción real para el lateral derecho en la Copa del Rey ante el Guadalajara para dar descanso a Jules Kounde, que esta temporada tampoco tiene un sustituto natural más allá de la reconversión puntual de Eric Garcia, sobrecargado de minutos también en la medular.

No obstante, cuando fue cuestionado sobre ello, Flick fue muy contundente con sus planes con el '17' del Barça: "No, creo que su fuerza es jugar de centrocampista, de '6' o de '8'. Esa es su posición", sentenció.

Con Frenkie y Fermín como titulares casi seguros y la incógnita sobre cuántos minutos jugará Bernal ante el conjunto guadalajareño, retrasar la posición de Casadó como ya había hecho en alguna ocasión en su última temporada en el filial de Rafa Márquez abría el abanico de opciones del técnico alemán para repartir minutos. Veremos cómo lo resuelve Flick.