No se descarta el retorno a Montjuïc

El Barça ha informado esta tarde que el regreso al Spotify Camp Nou, previsto para el 10 de agosto con la disputa del Trofeu Joan Gamper, se aplazaba por la imposibilidad de obtener la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

En el mismo comunicado, el club azulgrana no ponía nueva fecha de retorno al templo barcelonista. Desde el club explican que trabajan para que ello sea posible el fin de semana del 13-14 de septiembre, cuando el equipo de Hansi Flick reciba la visita del Valencia en partido de la cuarta jornada de Liga, pero también reconocen que ya se trabaja en un plan B por si la licencia sigue sin llegar.

El plan B no es otro que regresar al Olímpic Lluís Companys, estadio que el Barça ya vació cuando finalizó la pasada temporada, pues no tenía ninguna intención de volver. La decisión la deberá tomar la junta directiva a mediados del mes de agosto, pues es cuando debe comunicar a LaLiga y a la UEFA donde jugará sus partidos. Si fuese así, algo que no desean en el club, los de Flick deberían jugar en Montjuïc hasta finales del mes de enero, cuando finalice la primera fase de la Champions, pues la UEFA obliga a que dicha fase se juegue al completo en un mismo escenario. Ello supondría un varapalo para el club a nivel de ingresos.

Así pues, la opción de volver al Lluís Companys no está descartada y con ella trabaja el club con el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, el Barça explica que a la UEFA siempre le debe comunicar un estadio suplente y se coloca el Olímpic. Además, en el club hay voces que dicen que si se debe jugar la primera mitad de la temporada lejos del Spotify Camp Nou, mejor hacerlo durante todo el curso para que las obras avancen a mejor ritmo. Con esta idea no comulgan otros sectores, que son partidarios de regresar al templo barcelonista cuanto antes mejor por el nivel de ingresos que supone.