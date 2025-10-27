Un descanso necesario para Pedri, otro problema para Flick

La expulsión de Pedri en el Santiago Bernabéu por doble amarilla (la segunda, en la última acción del partido) será la única manera de que el tinerfeño pueda descansar y perderse un partido. No lo hace desde el 26 de enero de este 2025 y como el Barça recibe al Elche este domingo a las 18.30 horas en Montjuïc, habrán pasado ni más ni menos que 280 días desde ese intervalo, o lo que es lo mismo, 9 meses y 6 días.

La opción más lógica para Flick

Pedri González es insustituible tanto para Hansi Flick en el FC Barcelona como para Luis de la Fuente en la selección española. Entre el conjunto azulgrana y la Roja habrá jugado 49 partidos de forma consecutiva desde que una gastroenteritis le impidió medirse la pasada campaña al Valencia, un encuentro que terminó con goleada 7-1 del Barça. Esa noche, Hansi Flick optó por hacer jugar a Marc Casadó en el pivote defensivo, adelantó a Frenkie de Jong y Fermín López fue el mediapunta, una opción que se antoja como la más lógica de cara al encuentro del domingo ante los de Eder Sarabia.

El descanso para Pedri, aunque forzado por las circunstancias, es necesario, pues aunque el estado de forma del de Tegueste en las dos últimas temporadas es muy óptimo, de alguna manera debía de 'resetear' y a buen seguro que le irá muy bien para recargar pilas y prevenir complicaciones. Una cosa es ser insustituible y otra no parar nunca. En una rueda de prensa de hace unas dos semanas, Hansi Flick ya insinuó que algún día debía dosificar a su futbolista más utilizado, pero ese día seguía sin llegar.

Y es que aunque la visita de un recién ascendido en principio podría ser un momento propicio para haberle dado descanso igualmente, la duda es qué habría decidido Hansi Flick en el caso de haber tenido disponible al centrocampista canario. El Elche es la revelación de LaLiga, cayó en la última jornada contra el Espanyol por la mínima pero puso las cosas muy difíciles, y el sistema de Sarabia obliga siempre a un buen nivel del rival. Tras caer en el clásico del Bernabéu y alejarse a 5 puntos del Real Madrid, no apuntaba a perdérselo...

Exprimido también con España

Hansi Flick cuenta con alternativas de garantías para que la baja de Pedri se minimice lo máximo posible. Casadó suma 5 titularidades esta campaña (de 13 partidos disputados), aunque en dos encuentros, en los feudos de Levante y Oviedo, fue sustituido al descanso. El técnico alemán se está decantando por ubicar a Frenkie de Jong en el pivote defensivo, aunque el neerlandés también puede ejercer de director de orquesta sin que se resienta el equipo. Y en la mediapunta, Fermín López volvió a demostrar en el clásico que es donde mejor rinde.

De los 49 partidos consecutivos que habrá jugado Pedri (se habrá quedado a solo uno de la cincuentena), 41 los ha jugado con el FC Barcelona y 8 con la selección española. De estos últimos, De la Fuente tan solo le hizo arrancar desde el banquillo en un partido, de la Nations League ante Países Bajos. Sustituyó a Dani Olmo en el minuto 84, pero como hubo prórroga (y penaltis) acabó jugando cerca de 40 minutos. Una 'paliza' continua.