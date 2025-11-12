Descanso para Lamine Yamal

Lamine Yamal fue desconvocado este martes de la concentración de la selección española en Las Rozas, tal y como informó la RFEF a través de un comunicado en el que "los servicios médicos" se mostraron muy duros con el Barça por lo que consideraron una deslealtad por parte de los servicios médicos blaugrana. La realidad es que en Barcelona simplemente se optó por cuidar a su futbolista y seguir un tratamiento específico para su pubalgia.

Marcus Rashford y Lamine Yamal, los máximos asistentes del FC Barcelona / Valentí Enrich

De hecho, desde el Barça ni siquiera se llegó a informar sobre el tratamiento invasivo con ondas electromagnéticas, algo que sí hizo público la RFEF sin el permiso de los galenos de la entidad y sin consultar sobre su comunicado a Lamine. En cualquier caso, el de Rocafonda regresó el martes a la Ciudad Condal para seguir con el proceso para solucionar sus problemas físicos.

El jugador, en ese sentido, no acudió este miércoles por la mañana a la sesión preparatoria en las instalaciones del club en Sant Joan Despí. La patología que sufre, sobre todo después del tratamiento realizado por el doctor belga, Ernest Schilders, requiere de periodos de descanso, así que en ello está Lamine Yamal. En el club están muy satisfechos de cómo está asumiendo todo el proceso el futbolista, que ha entendido a la perfección lo que necesita para jugar en las mejores condiciones posibles.

Raphinha sigue evolucionando en positivo

Quien sí acudió a la Ciutat Esportiva fue Raphinha, que sigue trabajando en solitario, pero está evolucionando muy bien de su lesión y, si no pasa nada, podrá estar disponible para Hansi Flick de cara al regreso de la Liga ante el Athletic el próximo 22 de noviembre. El brasileño aprovechará el parón internacional para ultimar su proceso de recuperación. Gavi llegó sobre la misma hora, a las 11 de la mañana, para seguir con su recuperación.

Raphinha se lamenta en una acción esta temporada en el Estadi Johan Cruyff / EFE

Por otro lado, Pedri sigue lesionado, pero las sensaciones están siendo muy buenas y existe cierto optimismo en lo que se refiere a su regreso a los terrenos de juego. No se forzará lo más mínimo porque se trata de un futbolista fundamental para el esquema del equipo, aunque evoluciona muy bien. Todos los futbolistas disponibles se repartieron entre el césped y el gimnasio en una sesión atípica como todas las que se producen durante los parones internacionales y en las que son muchos los jugadores que están concentrados con sus selecciones.