Sin descanso: varios jugadores y Flick se dejan ver en la Ciutat Esportiva en su día libre

Día festivo en la Ciutat Esportiva, pero no todos los jugadores del Barça optaron por quedarse en casa. Aunque Hansi Flick dio descanso, algunos futbolistas prefirieron aprovechar el tiempo para seguir sumando trabajo. Y es que, en plena temporada, cada detalle cuenta.

Szczesny y Christensen fueron de los que aparecieron por sorpresa, acompañados por los lesionados Frenkie de Jong y Alejandro Balde. Todos ellos se quedaron en el gimnasio para hacer ejercicios de recuperación y acelerar su vuelta.

La anécdota del día, aunque ya empieza a ser habitual, la protagonizó Hansi Flick. El entrenador alemán, que siempre insiste en respetar los días libres y en la importancia del descanso, se pasó igualmente por las instalaciones. Cercano como acostumbra, se fotografió con todos los presentes y pasó casi diez minutos en la puerta principal de la Ciutat Esportiva para asegurarse de que nadie se marchara sin su foto. Cuando entró al interior de las instalaciones, la afición agredeció su gran gesto con una ovación y aplausos.

Se agradece, pero no se exige

En el club, especialmente desde el staff de Flick, se agradece la motivación de los jugadores que deciden trabajar en su tiempo libre, aunque el técnico alemán siempre ha recalcado la necesidad de desconectar. Desde mañana, eso sí, ya no habrá tregua. El Barça volverá a los entrenamientos con tres sesiones —jueves, viernes y sábado— antes del choque liguero frente al Valencia en el Johan Cruyff.

Desde primera hora de la mañana, emisarios de LaLiga se han desplazado a Sant Joan Despí para analizar el estadio en detalle por segunda ocasión y asegurarse que está en perfectas condiciones no solo para la práctica del fútbol sino tecnológicamente, para que la afición pueda disfrutar de un buen espectáculo y para que la prensa pueda trabajar y emitir en condiciones. La visita ha durado en torno a unas dos horas y ha sido bajo la supervisión de técnicos del Barça, que han recibido a los emisarios y les han mostrado las instalaciones.