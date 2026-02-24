El descanso en el Camp Nou se convierte en 'territorio Flick'

En un momento en el que se está 'acusando' al Barça de Flick de ciertos desajustes en la línea defensiva, hay un dato que le da la vuelta a todas estas voces. Y es que el conjunto azulgrana ha logrado convertir el Camp Nou un fortín infranqueable más allá del descanso. La estadística es tan contundente como rara en la élite: 0 goles encajados en segundas partes en sus partidos como local, el mejor registro entre los equipos de las cinco grandes ligas, según datos de Opta.

Para ponerlo en contexto, solo el PSG (2) se mueve en cifras cercanas. Y ya a continuación aparece un bloque de equipos con 3 goles recibidos en segundas partes en casa: SC Freiburg, Real Betis, Atlético de Madrid, Lens, Le Havre y Brest. Datos muy relevantes también para estos clubes, pero ninguno tan impermeable como el Barça cuando vuelve del vestuario. Es decir, cuando vuelve del 'territorio' Flick.

De esta estadística se extrae que el técnico alemán está sabiendo ajustar y corregir todos esos desajustes defensivos tras el descanso. Analiza y encuentra puntos para que la zaga azulgrana consiga alzar un muro delante de Joan Garcia, el gran protagonista también de estas excelentes cifras.

El guardameta se hace más grande si cabe y consigue tejer después del descanso una telaraña imposible de superar hasta la fecha. Algo clave para un FC Barcelona que recuperó el liderato de LaLiga este pasado fin de semana ante el Levante (3-0).

Precisamente en su casa, el Spotify Camp Nou, y ante una afición encantada con el regreso al estadio culé, el equipo está sabiendo sacar su mejor versión. Habiendo dejado atrás las derrotas ante el Girona en liga y Atlético de Madrid en Copa, esta es una estadística que les tocará mantener si quieren tener opciones de dar la vuelta a la eliminatoria contra el cuadro colchonero.

Fuertes en el tramo decisivo

El Barça está sabiendo ahogar a sus rivales en la segunda mitad. Cuando la fatiga se hace más notable, el conjunto azulgrana está aprovechando esa superioridad física trabajada desde la llegada de Flick a Barcelona.

Se está consiguiendo apagar al rival para ir sumando puntos al gran objetivo. Y viene el tramo decisivo. Con la eliminatoria de Champions también a la vuelta de la esquina y, ante una ampliación de aforo del templo azulgrana en breves, el Camp Nou será clave para empujar al equipo hacia los títulos.

En el momento en el que se deciden los partidos, este Barça es capaz de dar la cara. Ya han protagonizado remontadas épicas y, poniendo el foco en su tremenda capacidad ofensiva, ahora toca también poner el foco en el trabajo defensivo una vez se conjuran en el vestuario tras las primeras mitades.