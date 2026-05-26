Desborde azulgrana en el Mundial: la lista definitiva de los jugadores del Barça

La lista de España fue la que más se ha hecho esperar, pero tras desvelarse el misterio, y confirmarse el éxito culé, ya está definido qué jugadores del Barça viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para citarse, como cada cuatro años, con la historia. Una cita en la que prevalecerá un claro dominio azulgrana, sobre todo por parte de la 'Roja', selección para la que Luis de la Fuente se ha llevado hasta ocho futbolistas de la entidad barcelonista.

Este será el segundo Mundial con más representantes del Barça entre todas las selecciones (15), un récord que sigue ostentando la pasada edición de Catar (17). Se trata de un triunfo global que engrandece al club en un torneo donde se ha acentuado el éxito nacional, con un protagonismo indiscutible de la Masia y el bloque azulgrana.

Éxito nacional

Los ocho citados con España son Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, todos ellos capitales en el esquema de Flick y con un papel de alta relevancia en la conquista del título de Liga y la Supercopa. En el caso de Gavi, que se perdió gran parte de la temporada hasta marzo, su mérito es aún mayor: solo dos meses le han bastado para que De la Fuente lo considere importantísimo en su lista, avalado por el alto nivel demostrado en el Barça y esa garra competitiva de siempre que le da otra cara al equipo.

Gavi conduciendo el balón durante el encuentro ante el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Será el primer Mundial para Joan, Cubarsí y Lamine, mientras que Eric ya fue convocado en 2022, aunque no llegó a jugar. En el apartado de ausencias destaca la de Fermín, de quien se confirmó el peor de los presagios al tener que pasar por el quirófano debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho; un golpe durísimo para un jugador que, sin ninguna duda, habría sido convocado tras su temporadón. Tampoco irá, pese a que también tenía opciones, Gerard Martín, tras un gran año reconvertido como central.

Por otro lado, Balde, mermado por las lesiones, a pesar de que sí estuvo en la cita de 2022, y Casadó, más perjudicado por la falta de minutos, se han quedado sin premio. En cambio, Marc Bernal formará parte del grupo de jugadores de apoyo que estarán presentes durante la fase inicial de la concentración, aunque no viajará a América salvo una lesión grave de última hora. Tampoco han sido convocados los cedidos Iñaki Peña, Héctor Fort y Ansu Fati.

Representación internacional

España es el único país de los clasificados para el Mundial que tiene más de un representante azulgrana, pues el resto de futbolistas culés son los únicos embajadores en sus respectivas selecciones. Son los casos de Koundé (Francia), Cancelo (Portugal), Araujo (Uruguay), De Jong (Países Bajos), Raphinha (Brasil) y Rashford (Inglaterra). Pese a no haber debutado todavía con el primer equipo, también ha sido convocado con Egipto Hamza Abdelkarim, jugador que llegó en invierno cedido por el Al Ahly y que ha disputado este segundo tramo de la temporada con el juvenil.

Raphinha celebra un gol ante el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los ausentes

Hay pocos jugadores azulgranas a los que sus seleccionadores hayan decidido dejar en casa. El primero es Ter Stegen (Alemania), lesionado desde enero; el hecho de llevar prácticamente un año sin competir y la persistente competencia de un Neuer incansable han propiciado que el guardameta pierda el último tren para disputar un Mundial en el que aún no ha debutado, pese a ir convocado en 2018 y 2022.

Ter Stegen durante un entrenamiento esta temporada / Enric Fontcuberta / EFE

Bardghji (Suecia) es el otro jugador que, pese a estar disponible, se quedará en tierra. El ex del Copenhague ha tenido una temporada de estreno irregular con el Barça y, a pesar del cartel que da jugar en el club azulgrana, Graham Potter ha decidido prescindir de él en una selección que tampoco es candidata ni está repleta de estrellas.

Precisamente Suecia fue quien eliminó a Polonia en la final de la repesca, dejando a Lewandowski sin su 'last dance' con el país del que es una absoluta leyenda, siendo el jugador con más partidos y, por supuesto, con más goles. Szczesny, por su parte, ya renunció a volver con la selección a principios de 2025, pese a haber recuperado la forma en el Barça tras su breve retiro.