Desbandada en el Barça Atlètic

A pesar de ganar a Unionistas de Salamanca en el Johan Cruyff el pasado 24 de mayo, el filial azulgrana certificó aquel día el descenso de categoría. El equipo que entrenaba por aquel entonces Sergi Milà bajaba a Segunda Federación, un descenso que está afectando a la confección de la plantilla que dirigirá este curso Juliano Belletti, pues unos cuantos jugadores importantes, por una u otra razón, han abandonado el club.

Puede hacerlo en los próximos días el extremo Jan Virgili. Inició la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick, pero tras la llegada de Marcus Rashford y quedar fuera de la gira asiática, el jugador ha activado la opción de salir. Tiene una oferta del Mallorca y en la dirección deportiva azulgrana no quieren a nadie que no quiera jugar en Segunda Federación, pero no regalarán al jugador.

Y la del atacante de Vilassar de Mar puede no ser la única fuga del Barça Atlètic antes del inicio de temporada. El central Álvaro Cortés podría acabar en el Andorra, equipo ascendido a Segunda División, mientras habrá que ver lo que pasa con los primos Guille y Toni Fernández al regreso de la gira de pretemporada del primer equipo, con más números de acabar saliendo Guille.

Estas posibles bajas se unen a otras que ya se han producido de jugadores que, quizá, hubiesen seguido en caso de que el filial no hubiese perdido la categoría. Es el caso, por ejemplo, de Aleix Garrido, que no renovó su contrato y se marchó al Eibar, o de Diego Percan, que también quedó libre y ha decidido probar suerte en Polonia, fichando por el Arka Gdynia.

Otras salidas se han producido en forma de traspaso. Es el caso de Noah Darvich, que no acabó de dar el salto de calidad que se esperaba, y se ha ido al Stuttgart por un millón de euros y un porcentaje de una futura venta. Sergi Domínguez, por su parte, jugó el curso pasado seis partidos como central en el primer equipo y se ha ido al Dinamo de Zagreb por 1,2 millones de euros y una plusvalía de una futura venta. También se ha ido el juvenil Eman Kospo, que debía formar parte de la plantilla del filial. Lo ha hecho para marcharse a la Fiorentina, dejando 400.000 euros en las arcas azulgranas y el 15% de un futuro traspaso.

Además, otros futbolistas con proyección han salido ya cedidos. Es el caso de los porteros Astralaga (Granada) y Yako (Andorra) y de Alan Godoy, cedido al Estrela de Amadora.

Bajas importantes que se suman a otras como las de Pau Prim y Unai Hernández. El primero no quiso renovar, fue castigado el pasado curso con la grada y ha fichado por el Al Sadd de Qatar. El segundo ya pidió marchar durante el último mercado de invierno. Lo hizo para fichar por el Al Ittihad de Arabia Saudí por 4,5 millones de euros más medio millón más en variables.

En el club, muchas de estas salidas, las ven lógicas. "Al final en el primer equipo no caben todos y hay jugadores que necesitan tener salida. Lo hacen a categorías importantes y cuando se van lo hacen con opciones de recompra o porcentajes de futuras ventas. Si explotan, siempre pueden volver", explicaba Joan Soler, miembro de la comisión deportiva y directivo responsable del fútbol formativo en una entrevista en este diario.