Se desata la batalla por Eduardo Conceição, la joya brasileña que entusiasma al Barça

El Manchester City apremia y se ha situado en la 'pole position' para hacerse con los servicios de la última joya palmeirense: Eduardo Conceição, de 16 años (nacido en diciembre de 2009), que está haciendo un Sudamericano Sub-17 portentoso con la Seleção.

ESPN Brasil ha avanzado que los citizens están negociando ya con el Verdão para intentar cerrar un acuerdo de traspaso por este delantero total que SPORT desveló en enero que está en la agenda del Barça y que sus representantes ya visitaron la Ciutat Esportiva.

La oferta sky blue rondaría los 40 millones de euros. El City aprovecharía las buenas relaciones existentes con la presidenta palmeirense, la magnate Leila Pereira, tras haber cerrado en enero de 2025 la incorporación de Vitor Reis, ahora cedido al Girona, por el que pagó 37 'kilos', lo que es, hasta hoy, el mayor traspaso de un central sudamericano.

Eduardo Conceição intenta un regate en el Brasil-Argentina del Sudamericano Sub-17 / CBF

La inagotable factoría palmeirense

El Verdão se frota las manos con su último canterano candidato a extraclase. Con Endrick ingresó 47,5 millones de euros del Real Madrid más todos los bonos posibles que el delantero, ahora cedido al Olympique Lyon, cumplió en su etapa brasileña. El total cash de la operación ascendió a 72 'kilos'.

Y con Estevão, por el cual el Barça nunca pujó porque ocupa de momento la misma posición que Lamine Yamal, el club paulista confía alcanzar, con variables incluidas, 61 'kilos' del Chelsea, donde disputa su primera temporada antes de ir al Mundial de la mano de Carlo Ancelotti, que cree ciegamente en el 'menino'.

Eduardo Conceição arrancó este 2026 en la Copa São Paulo de Juniores, la tradicional Copinha, donde se dio a conocer al gran público brasileño. Tratado en su club como un talento precoz, ya con 15 años se estrenó en el Sub-20. Estuvo, después, en la Libertadores Sub-20, donde su equipo cayó en semifinales ante los chilenos del Santiago Wanderers, que acabarían siendo los sorprendentes campeones.

Eduardo Conceiçao, la nueva joya del Palmeiras de tan solo 16 años / Instagram

Ahora está en Paraguay, convocado por la selección brasileña para disputar el Sudamericano Sub-17, donde ha encadenado muy buenas actuaciones, mostrando todas sus cualidades. Estas empiezan por su dominio técnico, muy por encima de la media, con una pierna derecha prodigiosa, aliada a su versatilidad táctica que le permite actuar tanto como un enganche, como un falso '9', y su capacidad realizadora: suma dos goles y dos asistencias en tres partidos. También puede caer por ambos lados del ataque, aunque en el torneo continental está jugando mucho más centralizado.

El jueves, la Baby Canarinha, que ganó los cuatro partidos de la primera fase, incluyendo un rotundo 0-3 ante Argentina, disputará una de las semifinales ante Ecuador; la otra medirá a la Albiceleste y a Colombia.

El City está convencido de que Eduardo Conceição va para figura y pretende adelantarse al resto de la armada inglesa, donde Chelsea, con un apetito feroz en los últimos años en Sudamérica, y Arsenal estarían muy interesados por el futbolista.

El Barça, a la expectativa

El Barcelona, que tiene información directa de todos estos movimientos, observa y estudia al ‘10’ palmeirense, que está muy bien evaluado por el departamento de scouting. Participar en una subasta, en principio, no entra dentro de los planes de la dirección deportiva.

El club, en reconstrucción financiera, ve a Eduardo Conceição como una apuesta a medio plazo, teniendo en cuenta que no puede dar el salto a Europa hasta enero de 2028. El futbolista interesa muchísimo, pero, en este momento, la dirección deportiva se muestra comedida como es lógico.

Si el joven futbolista pretende algún día vestirse de blaugrana, el camino que tendrá que tomar, en primer lugar, es decir 'no' a todas y cada una de las ofertas que le lleguen de Inglaterra, por muy jugosas y desorbitadas que sean.

Y, luego, deberá frenar el ímpetu de su entorno y mostrar paciencia. Su próximo paso es debutar con el primer equipo del Palmeiras, lo que podría ocurrir ya en breve después de este Sudamericano Sub-17.