El desastroso registro del Slavia en la Champions

El FC Barcelona afronta el tramo decisivo de la fase liga de la Champions con todo en juego. Los azulgranas, decimoquintos con diez puntos, a dos del octavo, tienen por delante dos encuentros ante rivales asequibles: Slavia de Praga y Copenhague. El primero de ellos, rival del Barça este miércoles a las 21 horas, se encuentra en la trigésimo tercera posición con tres unidades, a cuatro de los puestos que dan acceso a las eliminatorias. Los checos no han ganado todavía y poseen el dudoso honor de ser el equipo menos goleador de la competición.

Los pupilos dirigidos por Jindrich Trpisovsky son, junto a Bodo Glimt, Villarreal y Ajax, estos dos últimos se enfrentan este martes, los únicos clubes que no saben lo que es sumar de tres en esta edición de la Champions. El Slavia ha empatado tres partidos, contra los noruegos (2-2), ante la Atalanta (0-0) y frente al Athletic Club (0-0).

Asimismo, los dos goles que anotaron contra el Bodo Glimt en la primera jornada son los dos únicos tantos que ha marcado el equipo checo, pues en el resto de partidos se quedó a cero: 3-0 contra el Inter, 0-3 frente al Arsenal y 3-0 ante el Tottenham, además de los ya mencionados empates ante bergamascos y bilbaínos.

466 minutos sin marcar

Los dos tantos contra el conjunto noruego los materializó un defensa, Youssoupha Mbodji, ambos a pase de Provod, que pusieron el 2-0 en el marcador. Sin embargo, el Bodo igualó el partido al final, con un tanto en el minuto 78 y otro en el 90'. Desde entonces, los chicos de Trpisovsky acumulan 466 minutos sin ver portería, sin contar tiempos de descuento, un registro que limita ampliamente sus probabilidades de avanzar a los playoffs.

Pese a la terrorífica racha, el Slavia es un equipo que genera ocasiones. Los checos, que han disparado 74 veces en seis partidos, 24 de ellas entre palos, son el vigesimocuarto club que más lanza en la Champions, por delante de Athletic, Tottenham o Nápoles, por lo que estarían dentro de las eliminatorias, aunque justo en la última plaza que da acceso.

Además, según los expected goals, que miden los goles esperados de cada equipo en función de la claridad de las ocasiones, el Slavia debería haber anotado seis tantos, cuatro más de los que suma actualmente. El desacierto de sus atacantes sitúa a los checos como el séptimo club con peor diferencia entre los goles marcados y los esperados, por detrás de Villarreal, Mónaco, Liverpool, Galatasaray, Inter y Atalanta.

En la fase de liga del curso pasado, la primera con el actual formato, el conjunto menos goleador fue el Bolonia, que solo vio portería en tres ocasiones. El Slavia, que aparte llega al duelo europeo sin rodaje, pues no compite oficialmente desde el pasado 13 de diciembre, tiene por delante dos encuentros para superar ese bochornoso registro, ante el Barça y el Pafos. Sin embargo, los azulgranas querrán echar el cerrojo este miércoles para seguir con opciones de top 8.