Desailly avisa al Barça: "Bastoni no es ni la mitad de jugador que Maldini"

Las negociaciones entre Barça e Inter para concretar el traspaso de Alessandro Bastoni siguen agitando todo lo que hace referencia al fútbol italiano. La operación promete uno de esos seriales que se prolongarán en el tiempo. De momento, no hay día en el que grandes estrellas consagradas en el Calcio se pronuncien al respecto de uno de los fichajes que más expectación han generado en este tramo final de temporada.

Ahora le ha llegado el turno a Marcel Desailly. El mítico internacional francés, que alcanzó su mayor nivel defendiendo la camiseta del Milan, aprovechó su presencia en el podcast The Italian Football para valorar el rendimiento de Bastoni y especular sobre su aportación al Barça de Hansi Flick.

Desailly conoce bien a Alessandro Bastoni / MOHAMMED BADRA / EFE

El futbolista galo tiene claras algunas de las virtudes de Bastoni. "Es un futbolista que ha sido muy consistente. Creo que lleva siete temporadas en el Inter y ha rendido a buen nivel con independencia del técnico de cada momento".

A pesar de la consistencia, Desailly apunta un primer defecto que acompaña al internacional transalpino en su juego. "No veo que sea un líder internacional de primer nivel, pero sí está claro que es un jugador que sabe adaptarse a los sistemas del momento. Ahí está su límite. Ha ayudado, muy probablemente, a que el Inter gane el Scudetto esta temporada, pero ahí veo que está su límite a nivel internacional".

Salto al Barcelona

Desailly parte de una premisa muy concreta a la hora de valorar el posible salto de Bastoni al FC Barcelona. "Bastoni puede elevar el nivel del Barcelona, es un club que necesita una fuerte actitud defensiva. En el Barcelona, en cada posición tienen a jugadores increíbles, pero son débiles en defensa, por eso no ganan la Liga de Campeones. El podría ser ese jugador que aporte consistencia y esa fuerza que necesita el bloque defensivo del Barça para llegar a otro nivel. Está claro que el Barça necesita líderes defensivos".

El internacional francés tiene claro que Bastoni puede ayudar al Barça, aunque ve un límite claro y lo aleja del TOP de defensas mundiales. Desailly se atreve con un ejemplo para despejar dudas sobre el rendimiento real de Alessandro. "Es zurdo y lo puedes comparar con Maldini, pero no es ni la mitad de jugador que Maldini".

Está claro que, según a criterio de Desailly, el Barça pelea por un buen futbolista, pero no por un crack en la defensa.

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Negociaciones complicadas

Más allá de los análisis tácticos, la realidad negociadora de ambos clubes se encuentra en un punto muerto por culpa de las diferencias económicas. Mientras en Italia aseguran que el Barça ya presentó una oferta inicial alrededor de 45 millones de euros, se asegura que el Inter no se desprenderá de uno de sus baluartes por menos de 70 millones de euros. Una cifra que, pese a Desailly, sí se haría referencia al precio de un central TOP.