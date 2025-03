La desafortunada broma con Xavi de una empresa finalista de la 'Barça Startup Challenge'

El Sports Tomorrow Congress, enmarcado dentro del Mobile World Congress en la Fira de Barcelona, ha celebrado una nueva edición con el lema "Hold the roots, mold the next". En esta ocasión, el evento ha puesto en valor los 125 años de historia y legado del FC Barcelona, destacando cómo sus raíces pueden servir de trampolín para la innovación en el mundo del deporte.

La jornada ha sido un escaparate de ideas sobre cómo clubes y empresas pueden proyectar el futuro desde una base sólida, reforzando su liderazgo en la industria. Uno de los momentos más llamativos ha sido la intervención de Christian Theil, CEO y fundador de Turfcoach, una de las cinco empresas finalistas de las sesenta 'start ups' elegidas en el proceso final.

Sin embargo, su ponencia ha generado polémica por la proyección de imágenes en tono de meme de Xavi Hernández, en las que se le ve caracterizado como jardinero y otra con césped en la cabeza. La desafortunada broma hacía referencia a las recurrentes críticas del técnico sobre el estado de los terrenos de juego durante su etapa como jugador y entrenador del Barça. La propia compañía, que no ha sido finalmente la ganadora, ha emitido un comunicado en 'LinkedIn' en el que asegura lo siguiente: "Queremos dejar claro que turfcoach no trabaja con el FC Barcelona y que su intención no ha sido nunca ridiculizar a Xavi Hernández. Si es así, y esto ha podido causar una ofensa a él o a su entorno, pedimos disculpas".

La imagen de Xavi en el Sports Tomorrow Congress / SPORT

En ese sentido, añaden que "al contrario, nuestra intención ha sido preparar esta presentación con responsabilidad para apoyar y compartir el mensaje de Xavi Hernández sobre la importancia del césped en el fútbol". Además, para que quede muy claro que el club no ha tenido nada que ver (fuentes de la entidad aseguran que esa imagen no fue revisada porque en el momento de comprobar las proyecciones no estaba incluida), comentan que "la diapositiva motivo de la controversia no había sido previamente compartida con el club, sino que se ha incorporado a última hora". Es obvio que, pese al tono distendido de la presentación, la imagen roza la burla hacia una de sus máximas leyendas y no ha sido del agrado de la entidad blaugrana.

¿Qué es turfcoach?

Turfcoach es una startup alemana que ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia artificial para la gestión y mantenimiento del césped en instalaciones deportivas. Su tecnología permite reducir costes, aumentar la durabilidad del terreno de juego y disminuir el riesgo de lesiones.

La plataforma de Turfcoach utiliza sensores propios que recopilan hasta 18.000 puntos de datos, proporcionando una comprensión detallada del estado del campo. Estos datos se analizan en tiempo real mediante inteligencia artificial, ofreciendo recomendaciones sobre el mantenimiento del césped y la planificación de entrenamientos. Esta tecnología puede lograr ahorros de hasta un 40% en el consumo de energía.

Actualmente, Turfcoach ha centrado hasta la fecha sus operaciones en Alemania, colaborando con clubes como el RB Leipzig y el Unión Berlín.