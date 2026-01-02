Los derbis en el RCDE Stadium: la ovación a Iniesta, la pancarta a Shakira por Piqué y la reacción de Flick

El regreso de Joan Garcia el próximo sábado 3 de enero al RCDE Stadium caldeará todavía más un derbi entre Espanyol y Barça ya de por sí tenso y de máxima rivalidad. Los encuentros entre blanquiazules y azulgranas en el feudo de Cornellà-El Prat han tenido de todo, sobre todo a nivel extradeportivo. En el césped, un dato: el FC Barcelona nunca ha perdido en 14 precedentes ligueros. Sí cayó en la Copa del Rey (1-0 en la 2017/2018), pero los entonces entrenados por Ernesto Valverde le dieron después la vuelta 2-0 en el Camp Nou, pasaron a semifinales y acabaron conquistando el trofeo.

Andrés Iniesta, respetado y aplaudido

La afición del RCD Espanyol reconoció el gesto de Andrés Iniesta en el Mundial de 2010 cuando, tras marcar el gol que dio el primer título mundialista de la historia a España, el de Fuentealbilla se levantó la camiseta para mostrar otra que llevaba escrito: 'Dani Jarque, siempre con nosotros', como sentido homenaje a su gran amigo y eterno capitán blanquiazul fallecido unos meses antes (agosto de 2009) por una parada cardíaca.

Andrés Iniesta celebra el gol que dio el Mundial a España en 2010 con una camiseta dedicada a Dani Jarque / EFE

El 18 de diciembre de 2010, el Barça goleó 1-5 al Espanyol y a los 86 minutos, Pep Guardiola decidió sustituir a Iniesta para dar entrada a Seydou Keita. El manchego, que un mes antes había entregado al club blanquiazul la camiseta en honor a Jarque utilizada en el Mundial, recibió una grandísima y sonora ovación.

La 'guerra' eterna con Piqué

Si algún futbolista del FC Barcelona se ha llevado los más sonoros improperios por una parte de la afición del RCD Espanyol éste ha sido Gerard Piqué, a quien los blanquiazules le acusaron en varias ocasiones de avivar el fuego con gestos, declaraciones y mensajes en sus redes sociales. La intensa trilogía de derbis (Copa y Liga) para arrancar 2016 deparó cánticos ofensivos contra Piqué y su familia y la pancarta (entre otras) con la frase: 'Shakira es de todos'.

El gesto de Gerard Piqué tras marcarle al RCD Espanyol / AP

Dos años después, Gerard Piqué marcó el gol del empate (1-1) en un derbi copero en ese mismo fondo y mandó callar a la afición poniéndose el dedo en la boca, lo que precedió a un final muy tenso y a un tumulto en el túnel de vestuarios, recogido en el acta arbitral. En zona mixta, el azulgrana declaró: "Que insulten a mi familia es faltar al respecto. Mandar callar a la gente es una cosa del juego. Es lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ha pasado".

Dos títulos de Liga

El destino ha querido que las dos últimas Ligas conquistadas por el FC Barcelona (las de las temporadas 2022/2023 y 2024/2025) coincidieran con una victoria en el RCDE Stadium. El 14 de mayo de 2023, los de Xavi Hernández vencieron por 2-4 y quisieron celebrar el título sobre el terreno de juego. Cuando estaban haciendo un rondo gigante en el círculo central, unos 300 aficionados invadieron el césped. Los azulgranas se percataron y alcanzaron los vestuarios a la carrera. El club blanquiazul condenó los hechos en un comunicado: "Como pericos, nos duele la derrota, pero nunca aceptaremos la violencia, por más residual que sea".

La temporada pasada, el derbi estuvo a punto de no jugarse cuando, horas antes y en las inmediaciones del estadio, una mujer atropelló con su vehículo a varios aficionados del RCD Espanyol. Después, y tras vencer el Barça por 0-2, Hansi Flick se ocupó personalmente de que la celebración fuera en la intimidad del vestuario. Cuando algunos futbolistas del Barça que se estaban abrazando sobre el terreno de juego y se encendieron los aspersores, el técnico alemán apresuró a los suyos con mucha energía y gestos de reprobación.

Flick mandó a los jugadores del FC Barcelona a vestuarios para celebrar el título de LaLiga / Valentí Enrich

Dos precedentes: empates en Cornellà-El Prat para abrir el año

El FC Barcelona suma cinco victorias consecutivas en partidos que han abierto los últimos años para los azulgranas: goleada copera al Barbastro (0-4) en 2025, victoria (0-1, Liga) en Las Palmas en 2024, prórroga para apear de la Copa del Rey al Intercity (3-4) en 2023, y otros dos 0-1 ligueras, en Mallorca (2022) y Huesca (2021).

La última vez que cedió el Barça puntos en su primer partido del año fue precisamente en el derbi contra el RCD Espanyol. David López adelantó a los de Abelardo, remontaron Luis Suárez y Arturo Vidal para los del 'Txingurri' Valverde y explosión de júbilo blanquiazul con el 2-2 definitivo de Wu Lei.

El 2016 también arrancó para el Barça con un empate en feudo blanquiazul, en este caso sin goles, en un tenso derbi en el que Luis Enrique y varios futbolistas azulgranas manifestaron que su rival había ido "al límite".