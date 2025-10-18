Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer

Hansi Flick y Míchel afrontan el Barça-Girona de hoy (16.15h DZN) con ganas de dejar atrás un inicio de temporada que no colma sus aspiraciones. Ni los blaugranas se parecen al equipo de Flick que maravilló el pasado curso ni el Girona se parece al conjunto que se ganó con total merecimiento competir con los mejores equipos de Europa en la Champions.

Han pasado dos semanas des del naufragio inesperado en el Sánchez Pizjuán pero a lo largo de estos trece días las noticias para Flick no han sido las más deseadas. El virus FIFA se ha convertido en un problema difícil de superar que obligará a testar el potencial real de la plantilla barcelonista.

Flick desea la reacción de su equipo / Valentí Enrich

Míchel también está intentando no desesperarse en exceso ante el panorama desolador que está sufriendo su equipo con las bajas por diferentes lesiones multiplicándose en Montilivi.

El Girona pudo, al menos, lograr su primera victoria liguera antes del parón y aparcar de forma momentánea la crisis mientras que en el Barça dos derrotas seguidas (PSG y Sevilla) siempre encienden todas las alarmas. Ni la temporada memorable anterior sirve de colchón para un entorno que parece excitado ante el inicio dubitativo de los de Flick.

El alemán, incuestionable durante el curso anterior, ya ha sido protagonista de rumores infundados que ponen en cuestión su autoridad. La sensación de que Hansi vive aíslado de todo lo que se mueve alrededor del Barça pero cuando le han tocado su credibilidad ha reaccionado con el carácter y orgullo del profesional que tiene la conciencia tranquila.

Hansi Flick habló claro antes del Barça-Girona / Dani Barbeito

Míchel sabe lo que es pasar de ser el Dios de Montilvi a ser discutido en cada partido y Flick acepta las leyes del fútbol y la dictadura de los resultados pero todo no vale para sacar partido de rachas negativas.

El césped puede cambiarlo todo y aunque las últimas bajas de Ferran o Lewandowski son dolorosas para el Barça el retorno de Lamine y Fermín ayuda a recuperar el ánimo.

Flick se encargó de recordar que no hay excusas y que le pide al equipo una reacción y que si faltan jugadores psara algo La Masia es la mejor academia del mundo.

En el Girona jugadores como Arnau Martínez, Joel Roca o Abel Ruiz también saben lo que es formarse en el Barça y la dificultad de triunfar en el primer equipo blaugrana.

De Jong y Arnau se volverán a ver las caras / Valentí Enrich

La solución para dejar atrás la mala racha blaugrana solo tiene un camino y es el de jugar bien al fútbol. En este aspecto Míchel y Flick comparten la receta para dos pacientes que han pasado un resfriado pero que tienen todos los elementos a mano para recuperarse y volver por sus fueros.

El Barça y el Girona saldrán al Lluís Companys con la idea de ser dominadores y conseguir el triunfo a través del buen juego. Míchel sabe como los rivales le han hecho daño al Barça pero este equipo de Flick será diferente al habitual y lo que pueda suceder en el campo es imprevisible. Ambos equipos llegan tocados al derbi pero con la idea de resurgir de sus cenizas y crecer a costa de un rival con dudas parecidas.

Vanat celebrando su gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 8 de la LaLiga EA Sports / EFE

El Barça logró la temporada pasada un parcial de 8-2 en los duelos contra el Girona. En los dos partidos, el conjunto de Flick se impuso con autoridad y con el mismo resultado (4-1) a los de Míchel. el conjunto blaugrana volaba en el primer curso del 'míster' alemán en el banquillo barcelonista mientras que el Girona pagaba cara sui experiencia en la champions. El Barça rompía entonces con una racha de tres partidos consecutivos como local sin poder imponerse al equipo gerundense.

Pedri y Solís pugnarán en la zona ancha / Valentí Enrich

Además de ganar 2-4 en el Lluís Companys, los de Míchel consiguieron en la temporada 2023-24 vencer al Barça en Montilivi por el mismo resultado (4-2).

La historia en estos dos duelos se explicaba con un conjunto rojiblanco pletórico y un barça de Xavi tremendamente irregular. En los dos derbis se vivieron momentos propios de una montaña rusa con altibajos en el barça inexplicables.

Míchel le ganó la partida a Xavi / Dani Barbeito

Además de estos dos pinchazos el Barça no había podido resolver las anteriores visitas del Girona a Barcelona ya que en el curso 18-19 los de Valverde no pasaron del empate (2-2) y en la temporada 2022-23 las tablas se volvieron a producir en un encuentro sin goles.

Este maleficio del Girona lo rompió el curso pasado Flick y hoy querrá alargar la racha de triunfos barcelonistas para afrontar los partidos contra el Olimpiacos y Real Madrid con la máxima confianza

Messi, Suárez, Lewandowski y Stuani son, con cuatro goles, los jugadores que más goles han marcado en los enfrentamientos entre el Barça y el Girona.