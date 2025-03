Derbi totalmente devaluado en la Copa Catalunya

La semifinal de la Copa Catalunya entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona acogerá un derbi totalmente descafeinado y devaluado. El conjunto azulgrana acudirá este miércoles (20.45 horas) a la Ciutat Esportiva Dani Jarque con suplentes del filial y un combinado de los Juveniles para salir del paso, después de haber intentado sin éxito un aplazamiento y de haber incluso meditado no presentarse. Al no haber en este caso obligación de llevar un mínimo de futbolistas del primer equipo, no habrá ninguna representación (pese a que Ansu, Szczesny, Balde o Eric, entre otros, estaban disponibles) y quien se sentará en el banquillo será el mister del Barça Atlètic, Sergi Milà.

En el RCD Espanyol, más de lo mismo, aunque en el caso de los blanquiazules sí se tomarán el derbi con algo más de seriedad y será el entrenador del primer equipo, Manolo González, quien estará en el banco como ya hizo en la eliminatoria contra el Sabadell. También está prevista la presencia de algunos jugadores poco habituales y podría debutar uno de los fichajes del mercado invernal, Pablo Ramón, después de recibir el alta médica tras superar una larga lesión. Pero la base del equipo será el del Espanyol B. El club blanquiazul ha decidido que las entradas para sus socios sean gratuitas, previa retirada.

No es ni derbi de filiales

Aunque una competición como la Copa Catalunya la deberían disputar los primeros equipos, ni siquiera se puede considerar un derbi de filiales desde el momento que los azulgranas presentarán suplentes, pues el Barça Atlètic se está jugando sus cada vez más escasas opciones de permanencia en la Primera RFEF y tienen partido este viernes en Lezama (20.30 horas), por lo que Milà no arriesgará de ninguna manera. El grueso será el del Juvenil A brillantemente proclamado campeón de la Copa del Rey tras golear 5-0 al Zaragoza, pero ni siquiera con entrenamiento de preparación para el partido contra el Espanyol, pues Juliano Belletti les dio dos días de fiesta. El club azulgrana ofrecerá la convocatoria este mismo miércoles.

El ganador del derbi deberá esperar, además, más de dos semanas para conocer a su rival en la final, pues los otros semifinalistas, Andorra y Girona, no jugarán en el Principat hasta el próximo 2 de abril. Una eliminatoria que inicialmente se tenía que jugar el pasado 19 de febrero y que se pospuso por el mal estado del terreno de juego.