Van der Vaart atiza a Lamine Yamal

Rafael van der Vaart fue muy crítico con Lamine Yamal en declaraciones a la cadena de televisión NOS. El ex internacional neerlandés comentó el partido entre los Países Bajos y España de los cuartos de final de la UEFA Nations League y centró sus comentarios en el crack español.

Van der Vaart se temió lo peor cuando Lamine le robó un balón a Hato para que Nico Williams estrenara el marcador. "Esto puede acabar mal por él", reflexionó, pero luego entendió que el lateral izquierdo le ganó la partida a Lamine.

"Me fijé en algunas cosas que me empiezan a molestar un poco", dijo Van der Vaart añadiendo que "llevaba los pantalones un poco bajados, no se esforzaba demasiado, tenía unos gestos superficiales...".

Su crítica continuó al señalar que "fue entonces cuando pienso: si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido".

Van der Vaart prosiguió con su ataque afirmando que "nada cambia de que Hato, simplemente, lo tenía metido en el bolsillo".

El ex madridista, sin embargo, no comentó que Hato acabó expulsado por una entrada sobre Robin Le Normand que le valió la tarjeta roja.

Esta acción fue decisiva para que España pudiera igualar el encuentro gracias a un tanto de Mikel Merino en el tiempo de descuento. La Roja se llevó un empate que debe convertir en un buen resultado esta noche frente los Países Bajos.

Hato no estará en el partido de este domingo frente a España ya que debe cumplir un partido de sanción. Por tanto, Lamine se encontrará con un nuevo defensor por delante, que podría ser De Ligt, un jugador venido a menos, si bien en su idea estuvo en la órbita del FC Barcelona y que no ha despegado en el Manchester United.