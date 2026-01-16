Depredador Ferran no perdonó en el El Sardinero

No podía ser otro que Ferran Torres. El gran depredador azulgrana en la presente temporada tenía que reinar, imponer su ley, marcar el camino del Barça en la Copa del Rey. El Sardinero no se le podía escapar vivo al gran Tiburón. Y, una vez más, cumplió.

Hansi Flick lo tenía claro de antemano. Once inicial más que reconocible y Ferran Torres ejerciendo de estilete de inicio. Por cierto, detalle importante a estas alturas que no debe pasar desapercibido: Ferran Torres lució el brazalete de capitán. Digno reconocimiento para un jugador que sigue acumulando gestas con la camiseta culé.

Vaya por delante que Ferran Torres fue uno de los jugadores con un rendimiento más discreto en el primer tiempo. Intervino en contadas ocasiones, y cuando lo hizo casi siempre iba en clara desventaja frente a la aguerrida defensa cántabra. Ni Lamine ni Rashford supieron leer sus movimientos y la aportación del goleador quedó relegada a un más que discreto segundo plano.

Pero lo del segundo tiempo ya fue otra historia. Quedó claro que el Barça de Copa 2026 estaba obligado a subir su nivel de prestaciones. Mayor velocidad, verticalidad en los metros finales y la necesidad de encontrar al punta de referencia para intentar desnivelar la contienda. Mensaje nítido: Ferran Torres tenía que aparecer para buscar el desequilibrio en el campo y, en especial, en un marcador que empezaba a generar cierta inquietud.

Ferran Torres tampoco falló en su cita con la Copa. Es cierto que Fermín le envió un espectacular balón en profundidad ganando la espalda a su marcador, pero el pichichi culé hizo lo que mejor está realizando esta campaña: rompió a la zaga por velocidad, controló a la perfección, supo engañar con seguridad a un Ezkieta que salió a la desesperada y, por supuesta, abrió el marcador de la victoria.

No en vano, los registros de Ferran Torres esta temporada son brillantes. A estas alturas de temporada ya ha anotado 15 goles, pero lo verdaderamente importante es haber consolidado la figura de un Ferran goleador. El Barça sí tiene un killer de garantías más allá de Lewandowski. Un valor añadido a una plantilla que iba sobrada en ataque por bandas y que a veces acusaba en exceso una dependencia de Lewy. Se acabó.

A día de hoy ya no está nada claro si Ferran es una garantía de relevo TOP para Lewandowski o bien el polaco es un recambio de máximo nivel del Tiburón. Debate tan apasionante como estéril. Quien gana seguro es el Barça de Flick. Ayer, gol de Ferran, 0-1 en el marcador, segundos antes de enfilar el camino del vestuario para que Lewy rematara el partido.