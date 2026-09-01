El Deportivo de La Coruña irrumpe con fuerza por Marc Casadó

La operación salida del Barça tiene a Marc Casadó como uno de sus grandes protagonistas en estas últimas horas de mercado. El club azulgrana necesita encontrar una solución para el centrocampista, que conoce desde hace meses su situación y ha estado valorando junto a su entorno las diferentes propuestas que han ido llegando.

Y hay una importante novedad. Según ha podido saber SPORT, el Deportivo de La Coruña ha irrumpido con mucha fuerza en las últimas horas y está intentando convencer a Casadó para incorporarlo como cedido. Una posibilidad que ha aparecido prácticamente sobre la bocina y que el futbolista está estudiando seriamente.

Ahora mismo, el futuro de Casadó pasa principalmente por dos caminos. Por un lado está Turquía, un mercado que lleva tiempo apretando por el centrocampista y cuya propuesta sería para hacerse con el futbolista mediante un traspaso. La liga turca ofrece habitualmente contratos importantes y unas condiciones económicas que resultan atractivas para muchos jugadores.

El proyecto del Deportivo seduce

Pero la gran novedad es el Deportivo. El conjunto gallego está realizando un mercado muy ambicioso y ha sorprendido con incorporaciones importantes como la de Pierre-Emerick Aubameyang, construyendo un proyecto que pretende competir con garantías en Primera División.

Y precisamente el proyecto deportivo es uno de los factores que pueden jugar a favor del Deportivo. Casadó ve con buenos ojos la posibilidad de continuar en España, competir en Primera y hacerlo dentro de un equipo que está confeccionando una plantilla muy atractiva. A ello se suma una ciudad en la que podría encontrar un buen escenario para continuar creciendo y disponer de los minutos que necesita.

La diferencia entre ambas posibilidades es importante. Marcharse a Turquía supondría abandonar definitivamente el Barça mediante un traspaso, mientras que la fórmula planteada por el Deportivo sería una cesión, permitiendo que el centrocampista pudiera seguir vinculado al club azulgrana.

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Las próximas horas serán decisivas. Casadó, uno de los futbolistas más queridos por la afición por sus constantes muestras de barcelonismo, debe escoger ahora entre dos caminos muy diferentes para continuar su carrera. Turquía lleva tiempo insistiendo, pero el Deportivo ha aparecido con fuerza sobre la bocina y su proyecto deportivo ha conseguido entrar de lleno en la carrera.