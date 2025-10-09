El deporte inclusivo vuelve a Vic con la 2ª Gepork Genuine Cup

El próximo domingo 12 de octubre, la Zona Deportiva Municipal de Vic acogerá la segunda edición de la Gepork Genuine Cup, un torneo de fútbol 8 para personas mayores de 16 años con diversidad funcional intelectual. La competición está organizada por la Fundació Unió Esportiva Vic y el Grupo Gepork, y este año reunirá a más de 300 futbolistas y 20 equipos de todo el territorio.

Tras el éxito de la primera edición, celebrada el pasado mes de noviembre en el Estadio Hipòlit Planàs, la Gepork Genuine Cup se consolida como una cita de referencia en el ámbito del deporte inclusivo, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, la convivencia y la cohesión social a través del fútbol.

La jornada, que se alargará durante toda la mañana, contará con partidos simultáneos en diferentes campos de la zona deportiva y con la presencia de jugadores, técnicos, familiares y voluntarios que harán posible una experiencia única dentro y fuera del terreno de juego.

Los equipos participantes en la 2ª Gepork Genuine Cup / SPORT.es

En esta segunda edición participarán los siguientes equipos:

Fundació Barça Genuine, Fundació UE Vic - Escola Estel, Marc Bartra Inclusive, Club Atletisme Garrotxa - UE Olot, Cerdanyola - Catalònia FC, Fundació Futbol Base Reus, Club Escola de Futbol Can Mir, Màgic Dream Team Anoia, Fundació UE Cornellà Insercor, CF Parets, CF Mollet UE Specials, Fundació UE Vic - Club CAR, CF Sant Feliu de Codines, Abadessenc PRO - Fundació MAP, CF Badalona - Sique A, Escola Futbol Base Ripollet - Catalònia FC, UE Figueres Integra, Invencibles CD Blanes, Acadèmia Set 11 Esports y CF Badalona - Sique B.

La presentación de la segunda edición del torneo se celebró el pasado 9 de octubre en el Centro Logístico del Grupo Gepork y contó con las intervenciones de Josep Puigdollers, presidente del Grupo Gepork; Ignasi Puig, presidente de la Fundació Unió Esportiva Vic; y Òscar Sauleda, delegado del Comité Técnico de Árbitros en Osona, que destacaron la importancia de dar continuidad a un proyecto que va más allá del deporte y que “pone en valor el esfuerzo, la ilusión y la capacidad de integrar a través del fútbol”.

La Gepork Genuine Cup se ha convertido, en solo dos años, en una fiesta del deporte inclusivo y en un punto de encuentro para entidades y fundaciones que trabajan día a día para normalizar la práctica deportiva en todos los ámbitos de la sociedad.