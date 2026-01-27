¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?

La 'fase liga' de la Champions League se prepara para la traca final. Este miércoles a las 21 horas se disputan 18 partidos de manera simultánea con todo en juego, desde el liderato hasta los puestos de playoffs. Sin embargo, todas las miradas están puestas en el 'top-8', donde 14 equipos luchan por las seis plazas extra que dan acceso directo a los octavos de final, uno de ellos el FC Barcelona, noveno con 13 puntos. Los catalanes no dependen de sí mismos, pues una victoria contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou podría no ser suficiente.

Entre el sexto y el decimotercero hay ocho clubes empatados con 13 unidades: PSG y Newcastle, ambos con más diez de diferencia de goles; Chelsea (+6); Barça y Sporting (+5); Manchester City (+4); Atlético de Madrid (+3); y Atalanta (+1). Los parisinos y las urracas se enfrentan entre ellos en el Parc des Princes, por lo que los azulgranas superarán, como mínimo, a uno de ellos en la clasificación para situarse en la octava plaza.

La diferencia de goles, clave

Sin embargo, los catalanes deberán echar un ojo al resto de partidos de sus rivales, pues el pase directo a los octavos de final seguramente se decida por la diferencia de goles, no tanto por la victoria. El Chelsea, justo por encima del Barça, viaja a Nápoles; el Sporting se ve las caras con el Athletic Club en San Mamés; el Manchester City recibe al Galatasaray en el Etihad; el Atlético se enfrenta al Bodo Glimt en el Metropolitano; mientras que la Atalanta se desplaza a Bélgica para medirse al Union Saint-Gilloise.

Si todos ellos ganan por el mismo resultado, el orden en la tabla quedará igual, por lo que los chicos de Flick se ahorrarían la ronda de playoffs. El lío llega si alguno de los clubes involucrados vence por goleada, pues los catalanes verán su puesto de privilegio en peligro. Si el Sporting gana al Athletic por un gol más que el Barça a los daneses, los portugueses estarían por delante.

Una goleada de Atlético o City compromete al Barça

Lo mismo sucedería si el Manchester City gana al Galatasaray por dos goles más que el Barça; si el Atlético vence al Bodo por tres tantos más que los catalanes; o si la Atalanta gana al Union Saint-Gilloise por cinco dianas más que los azulgranas. Por ejemplo, una victoria del Barça por 3-0 no serviría si el equipo mancuniano supera 5-0 a los turcos o si los colchoneros endosan un 6-0 a los noruegos, siempre y cuando los equipos que están por delante en la clasificación sumen el triunfo y mantengan una diferencia de goles superior a la del equipo de Flick.

Por otro lado, el FC Barcelona puede superar a algunos equipos que actualmente se encuentran en el 'top 8', además del perdedor entre PSG y Newcastle. Si los azulgranas ganan al Copenhague por un gol más que el Chelsea al Nápoles, los catalanes adelantarían a los 'blues'. Asimismo, Real Madrid, Liverpool y Tottenham, tercero, cuarto y quinto, respectivamente, tampoco tienen asegurada su presencia en el 'top 8', aunque en su caso sí que dependen de ellos mismos.

Los blancos y los 'reds' acumulan 15 puntos, mientras que los londinenses, 14, por lo que el Barça solo podría superarlos si alguno de los tres no gana su partido. El equipo de Arbeloa viaja a Lisboa para medirse al Benfica; los de Arne Slot se enfrentan al Qarabag en Anfield; y los de Thomas Frank se desplazan a Alemania para verse las caras con el Eintracht de Frankfurt.