El denunciante de Laporta da la cara

Isidro Navarro se ha convertido en uno de los personajes estrella no previstos en estas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Su denuncia contra Laporta y parte de su entorno ante el Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha causado un enorme revuelo y ha provocado todo tipo de reacciones entre el propio Joan Laporta y el resto de precandidatos a la presidencia del club azulgrana.

El denunciante quiso dar su versión, según RAC1, respondiendo a una serie de preguntas que le fueron tramitadas por correo. En estas conversaciones escritas, Isidro Navarro empezó por justificar su antigüedad que le llevó a darse de alta como socio solo un día antes de presentar la denuncia.

"Le voy a aclarar que yo tenía el número de socio 65302 y se me dio de baja sin comunicación alguna. No acudí de forma presencial a la renovación del censo porque no fui notificado. Era socio durante 24 años. El 19 febrero causé alta presencial con el número 150107. Me siento maltratado por mi propio club al que estimo tanto como a mi propia vida", señaló en la nota.

Respecto a la denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones, entre otros, Isidro Navarro quiso hacer algunas matizaciones de orden jurídico. "Me resulta chirriante oír que he puesto una denuncia contra Laporta y otros. He puesto en conocimiento del juez unos hechos supuestamente delictivos. El Juez decidirá si deben ser investigados o no. No voy contra Laporta y otros, no voy contra nadie y solo quiero esclarecer todos los hechos si es posible".

Isidro Navarro indicó que su denuncia no tenía nada que ver con el proceso electoral y sí que era fruto de una investigación personal. Afirmó que detrás de él no había una precandidatura ni nadie referente al Real Madrid.