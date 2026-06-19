Denuncian el fichaje de Hamza por el Barça

Hamza Abdelkarim sigue acaparando todo tipo de titulares y protagonismo en este arranque de Mundial 2026. Lo vivido por este joven delantero egipcio de solo 18 años en los últimos meses es algo inimaginable. A primeros de 2026 peleaba lo indecible para que su club, el Al Ahly cerrara su cesión al Barça. En solo unos partidos, mostró una enorme adaptación al juvenil azulgrana y empezó a ver portería con tremenda facilidad. Un salto de calidad tremendo que le abrió las puertas de la selección absoluta de Egipto a las puertas del Mundial. Hoy ya sabe lo que es disputar unos minutos en la gran cita mundialista.

Hamza disfruta de un gran sueño aunque, por desgracia, no todas las noticias generadas a su alrededor son tan positivas como su evolución futbolística. En los últimos días, un auténtico terremoto ha sacudido el fútbol egipcio después que un antiguo club del delantero del Barça haya presentado una denuncia ante la federación de su país.

Hamza Abdelkarim celebra un gol con el Juvenil del FC Barcelona / FCB

El director de fútbol del Al-Kom Al-Ahmar, Diaa Bahgat, recuerda que Hamza militó en su día en el club y que, en consecuencia, le corresponde un porcentaje del traspaso del Barça al Al Ahly en concepto del mecanismo de solidaridad. "La ficha está totalmente en regla, con la firma del jugador, la firma de su padre y la huella digital de su padre".

Bahgat asegura que no quiere perjudicar en ningún momento la carrera de Hamza pero insiste en que su club debe percibir un pequeño porcentaje de los 1.5 millones de euros que el Barça acordó con Al Ahly en concepto de fichaje. "Hamza Abdel Karim es como mi hermano pequeño, pero nosotros tenemos que preservar los derechos del club y tenemos derecho a ello tal y como dice la Federación de Fútbol".

Evitar polémicas

Conscientes de la enorme repercusión mediática que conlleva la reclamación económica alrededor del traspaso de Hamza, el Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar, tuvo que salir al paso con una nota pública en al que pedía máximo respeto para evitar interferir en el juego del futbolista y la propia selección durante la disputa del Mundial.

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Comunicado Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar "En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Estimados seguidores de la página del Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar: Para zanjar el debate en curso sobre Hamza Abdel-Karim, estrella de la selección egipcia, del Club Al-Ahly y del Barcelona, queremos informarles que nos enorgullece que su primer registro fuera en el Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar en la temporada 2017, como consta en la documentación. Sin embargo, en esta ocasión trascendental, con nuestra selección nacional participando en la Copa Mundial, donde esperamos, si Dios quiere y con la determinación de nuestros campeones, llegar a la fase final del torneo y lograr una victoria digna de nuestro amado Egipto, debemos priorizar el interés nacional sobre los intereses personales. Por lo tanto, les pido a todos que se abstengan de discutir cualquier asunto relacionado con este tema hasta que nuestra selección nacional regrese después de la Copa Mundial, para no distraer al jugador con asuntos que puedan desviarlo de esta misión nacional. Hago un llamado a todos a unirse y apoyar a nuestra selección nacional en todo lo posible. En cuanto al Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar, que tengo el honor de dirigir, si cuenta con los derechos financieros que le corresponden según las leyes y regulaciones vigentes, confiamos en obtenerlos, ya que estamos tratando con el Club Al-Ahly, un club de valores. Los principios que defienden los derechos, incluso si carecemos de ellos, son suficientes para que nos sintamos orgullosos de que el Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar haya sido la primera parada de esta joven promesa. Le deseamos mucho éxito y que Dios se lo conceda y lo acompañe. Presidente de la Junta Directiva, Capitán Essam Ramadan Nada".

La proyección de Hamza es evidente. Tras su breve paso por el juvenil del Barça, el delantero debería dar el salto al filial de Belletti, pero también está previsto que tenga la oportunidad de ejercitarse bajo la disciplina de Hansi Flick. Vista su evolución en lo que va de año, todo es posible con Hamza.