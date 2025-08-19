La denuncia contra Tebas gana fuerza con el apoyo de los socios del Barça

La denuncia del presidente de Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte Miguel Galán a Javier Tebas sigue adelante y gana fuerza. Fue el pasado miércoles cuando el también líder de CENAFE presentó un escrito de 50 página en el CSD contra el presidente de LaLiga por incumplimiento del deber de confidencialidad al revelar información de las cuentas del FC Barcelona y este martes se ha dado un paso más.

Al mismo tiempo que presentó la denuncia, Galán ofreció a los socios de Barça la posibilidad de adherirse a ella. Hasta este martes se habían unido a ella 93 socios y socias azulgranas, y dada esta cifra, el presidente de CENAFE ha decidido cerrar el formulario de inscripción "para la que la adhesión a la denuncia no sea continua, pues retrasaría el inicio del expediente sancionador".

Esta acción hace que la acusación contra Tebas sea todavía más firme, ya que el Consejo Superior de Deportes tendrá más presión para elevar la denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte. En este sentido, cabe recordar que el TAD ya amonestó al presidente de la patronal en septiembre de 2024, a instancias de una denuncia del Real Madrid, por al incurrir en una falta muy grave al no haber convocado con diez días de antelación la asamblea de agosto de 2021 en la que se votó el acuerdo con CVC.

Así, pues en el caso de que el CSD eleve la denuncia de Miguel Galán al TAD y esta prospere, Javier Tebas podría enfrentarse a la inhabilitación. Para ello, el Tribunal tendría que considerar las diferentes infracciones a las que apunta el presidente de CENAFE. En el escrito de 50 páginas se acusa al máximo mandatario de LaLiga de haber cometido cinco infracciones graves por vulnerar el deber de confidencialidad y los derechos fundamentales de los socios y seguidores del Barcelona.

La denuncia al presidente de Laliga sigue su curso. Se han adheridos 93 socios del FC Barcelona, más que suficiente para que el Consejo Superior deportes @deportegob y @jmrdezuribes la eleve al Tribunal Administrativo del deporte.



Se ha eliminado el tweet para la… pic.twitter.com/Y2rhDcS7Fr — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) August 19, 2025

Los motivos de la denuncia

El origen de la denuncia se remonta al Caso Olmo-Pau Víctor. El 2 de abril, la patronal emitió un comunicado en el que informaba que el club blaugrana estaba incumpliendo el límite salarial y constataba que el Barça no registró a tiempo la operación de la venta de asientos VIP por el que va a ingresar 100 millones de euros. De este modo, Tebas desvelaba información confidencial de los estados intermedios del FC Barcelona y del cambio de auditor.

El Barça reaccionó de inmediato acusando a Tebas de incumplimiento del deber de confidencialidad y LaLiga retiró el comunicado de su página web. El club azulgrana no quiso tensar aún más sus relaciones con la patronal, así que decidió optar por el diálogo y no emprender acciones contra Tebas.

Joan Laporta y Javier Tebas durante un acto de LaLiga / LALIGA

Sin embargo, este verano, el presidente de LaLiga se reunió con el presidente del Athletic Club Joan Uriarte en medio del culebrón por el fichaje de Nico Williams. En ella se pudo revelar información económica del club azulgrana que pudo afectar en la contratación del extremo navarro. Este es otro de los motivos que presenta Galán en su denuncia contra Tebas.