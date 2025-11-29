Denis Suárez, un talento que aún da guerra en el medio centro del Alavés

Denis Suárez ha sido uno de los grandes talentos del fútbol español en la última década. El FC Barcelona lo fichó procedente del Manchester City, pero no disfrutó de la continuidad que cualquier jugador necesita para explotar su talento y tuvo que buscarse la vida fuera de Can Barça.

Fue cedido al Arsenal y ha actuado en Primera División en el Villarreal, Celta, Sevilla y Espanyol. En el club vigués es donde tuvo más confianza y lo demostró sobre el campo. No renovó por el cuadro celtiña dando otro impulso a su carrera volviendo al Villarreal y este verano rescindió contrato con el submarino para reencontrarse con el entrenador que le sacó mayor rendimiento para firmar hasta el 2027 con el Alavés: El Chacho Coudet.

Denis Suárez está actuando en la posición de medio centro, al lado de otro futbolista procedente de un equipo grande, como es Antonio Blanco, del Real Madrid, y de Carles Aleñá. Una línea medular dispuesta a intentarle quitarle el balón a un Barça que, de entrada, aún no tendrá a Pedri como titular y está acusando la baja del tinerfeño. Tampoco están Fermín y Gavi, dos señas de identidad barcelonista.

El jugador gallego ha alcanzado la madurez de su carrera a sus 31 años y quiere seguir disfrutando del fútbol. En verano se rumoreó sobre una posible marcha a Arabia Saudí, pero Denis Suárez es un competidor nato y decidió seguir en la Liga española, donde aún tiene mucho que ofrecer.

Denis Suárez celebra el primer gol del Alavés ante el Espanyol, uno de sus ex equipos / EFE

En el FC Barcelona completó tres temporadas en las que disputó 71 partidos, anotando 8 goles y repartiendo 7 asistencias. En una época en la que Andrés Iniesta aún llevaba la manija junto a Iván Rakitic, no vio como Ernesto Valverde le diera la reválida definitiva y jugó en muchas ocasiones de falso extremo izquierdo.

Su calidad le permitía jugar en banda o en cualquiera de los flancos ofensivos, pero por naturaleza es un constructor del juego, donde ahora está actuando en el Alavés. Su trayectoria es de admirar con 403 partidos oficiales a sus espaldas, con 39 goles y 65 asistencias.

Debutó en la selección española absoluta de la mano de Vicente del Bosque, además de jugar en todas las categorías inferiores de la mano de Julen Lopetegui o Santi Denia.

El fútbol español aún tiene la suerte de disfrutarlo en el Alavés y el Barça deberá ir este sábado con mucho cuidado porque si Denis Suárez tiene un día inspirado es un elemento muy peligroso para cualquier rival.