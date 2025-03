Denilson explica por qué rechazó al Barça: "La oferta del Betis era mejor"

"Hemos fichado a un jugador que para que nos lo quiten tienen que cerrar un banco", dijo Manuel Ruiz de Lopera cuando fichó a Denilson para el Betis. Era uno de los futbolistas del momento. Llegaba del Sao Paulo y el club verdiblanco pagaba por él la friolera de 30 millones de euros. Una auténtica barbaridad para esa época.

Luego el extremo estuvo un par de temporadas antes de irse cedido, regresó y jugó otros cinco cursos en el cuadro andaluz. Nunca llegó a posicionarse entre los mejores del mundo, pero sí hizo una buena carrera en el conjunto del Villamarín.

Ahora Denilson ofrece una entrevista a 'As' previa al Betis-Real Madrid y habla sobre diferentes aspectos de su paso por el equipo andaluz. "Hace quince años que trabajo en el mundo de la comunicación. Estoy en Rede Globo, que es el medio más importante en Brasil. También tengo mi canal de Youtube, hago mi podcast y tengo más colaboraciones. Me hace feliz y creo que se me da bien", explica sobre lo que hace actualmente.

¿POR QUÉ NO TRIUNFÓ?

"El triunfo depende de la percepción de cada uno. Yo era un chico sencillo que salió de una zona muy humilde de Brasil y llegué a jugar dos Mundiales con mi selección, ganamos uno y jugué durante mucho tiempo en Europa. Tal vez desde el punto de vista de los títulos me faltó algo más a nivel de clubes, pero creo que tuve una buena carrera", explican acerca de por qué no acabó triunfando.

El Barça envió una oferta...

Antes de vestir de verdiblanco, Denilson tuvo la opción de elegir al Barça: "El Barcelona envió una oferta al São Paulo, mi club en Brasil. Pero la propuesta del Betis era mejor. Mi responsabilidad era cuidar de mi familia y de mi gente y aposté por la mejor situación financiera".