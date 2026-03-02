Demostración de fuerza de la oposición a Joan Laporta

Era un día marcado en la agenda electoral del FC Barcelona. Después de numerosos actos, entrevistas y acciones de marketing como pancartas, grafitis o actividades culinarias en la precampaña, los aspirantes a relevar a Joan Laporta en la zona noble del Spotify Camp Nou y el propio presidente saliente acudieron al Auditori 1899 para presentar las firmas y formalizar sus candidaturas para los comicios del próximo domingo 15 de marzo. La oposición realizó una demostración de fuerza: entre Víctor Font (5.144), Marc Ciria (2.844) y Xavi Vilajoana (1.593), que no superó el corte, sumaron más apoyos que Laporta (8.169). Hay partido.

Font: "Cuando remamos juntos, somos imparables"

El primero en llegar a las instalaciones azulgranas fue Víctor Font. “Pesan, eh”, presumió sobre las más de 5.000 papeletas que presentó, acompañado de otros integrantes de ‘Nosaltres’ como Jaume Guardiola, Carles Ordiales o Joana Barbany. “Sin socios no hay Barça”, se podía leer en las cajas con las firmas. “Hasta ahora hemos jugado la fase previa, ahora llega el momento de la verdad. El partido. Tenemos ganas de jugar, lo afrontamos con toda la ilusión del mundo. Esperamos poder contrastar propuestas”, declaró.

Font consideró que “es una evidencia de que los socios que quieren el cambio se están movilizando” y abrió las puertas a los pactos electorales: “Tenemos conversaciones entre colectivos barcelonistas desde hace años. Seguimos invitando a todos aquellos que comparten la necesidad de cambio a trabajar juntos. Esto no va de negociar, sino de estar juntos”. “El día 15 tiene que ser un plebiscito. Hemos hecho y haremos todo lo posible para que las elecciones sea un contraste entre dos modelos. Tenemos que ser generosos y poner los intereses del club por delante”, apuntó el líder de ‘Nosaltres’.

Víctor Font presentando sus firmas / GORKA URRESOLA

"El 15 de marzo no irá de quién corta mejor el jamón, sino de escoger a qué Barça queremos para los próximos años. ¿Queremos seguir así o pasar página? Es muy sencillo. O una cosa u otra. Y es importantísimo que haya este plebiscito. Que haya dos opciones, la del pasado y la del futuro. Somos el Barça y cuando todos remamos juntos, somos imparables", sentenció Font.

Laporta: "El Barça está vivo"

Una hora después llegó Laporta y todo el equipo de 'Defensem el Barça' con sus 8.171 firmas, unas 2.000 menos que en 2021. "Quiero agradecer a todos los socios que nos han dado su firma. Estamos orgullosos de nuestro gran trabajo. Han sido unas firmas dadas con la cabeza y el corazón. En la sede, en los actos, en las carpas del estadio... Estamos contentos porque el Barça está vivo", empezó su discurso. 'Jan' no consideró negativo el hecho de haber perdido tantos 'avales': "En ningún caso vemos pérdida de confianza. Valoramos mucho las firmas, más que en 2021 porque en ese momento había mucha más movilización. El club se encontraba en una situación más complicada. Hay una atmósfera dentro del barcelonismo de que lo tenemos hecho, pero 8.171 socios han entendido que, aunque las encuestas nos dan favoritos, tenían que hacer un esfuerzo para que nos convirtiéramos en candidatura".

Joan Laporta, durante la presentación de las firmas de 'Defensem el Barça' / Gorka Urresola

El expresidente, que recordó que su proyecto se basará en pilares como "culminar el Camp Nou y convertirlo en un estadio de referencia", "construir el nuevo Palau Blaugrana" o "dar continuidad a la propuesta deportiva con Deco y Flick porque queremos seguir teniendo la plantilla más valorada del mundo", no quiso valorar un posible pacto de la oposición. "Dentro de tres días sabremos cuántas candidaturas hay", se limitó a responder antes de pedir la confianza de la masa social en los comicios: "Los próximos 5 años serán apasionantes. No es que seamos mejores o peores que nadie, pero hemos adquirido una experiencia que es muy importante. Si los socios se deciden por nuestra propuesta, estoy seguro de que viviremos una etapa esplendorosa de nuestra historia".

Ciria: "El Barça nos necesita"

Con una sonrisa de oreja a oreja, Marc Ciria se mostró confiado de que las más de 2.800 firmas entregadas le permitirán superar el corte de 2.337. "El Barça necesita un cambio de modelo", dijo en un 'speech' en el que no se mostró tan abierto como Font a las alianzas: "No creo en los plebiscitos, creo en los proyectos y en la diversidad. Nosotros creemos que este es el mejor proyecto. Lo hemos presentado en propositivo. Tenemos una responsabilidad como socios".

"Estamos sentados en la mes principal y ahora lo que tenemos que hacer es ganar. Sin voz y sin visibilidad ya estamos cambiando las cosas. Por eso el Barça nos necesita", agregó la cara visible de 'Moviment 42'. "Tenemos ganas de proyectar lo que hemos hecho. Esto es lo que queremos. Estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones. No hemos entrado en trincheras ni gritos. Hemos hecho un proyecto para que el Barça vuelva a ser lo que nunca debería haber dejado de ser. Tenemos que recuperar al Barça", agregó.

Marc Ciria, con una sonrisa de oreja a oreja tras superar el corte de firmas / Gorka Urresola

"El homenaje a Messi no lo contabilizamos con firmas: es un socio estratégico y un puente generacional hacia un equipo que va a ganar muchas Champions. Necesitamos que Leo vuelva y que no lo haga de madrugada", finalizó sobre la influencia de su pancarta al astro argentino en la precampaña.

Vilajoana: "El proceso de firmas es muy complejo"

Xavier Vilajoana, por último, celebró que la "suma" de las firmas de la oposición a Laporta sume más que los apoyos al exmáximo mandatario, pero reconoció su derrota con resignación. "Muchos socios quieren un cambio. Yo siempre he estado para servir al club, pero el proceso de firmas es muy complejo. ¿Mi optimismo? Ningún equipo te dirá en la media parte que no puede remontar un partido". "Ha habido tiempo, pero por A, por B, por C o por D, no ha podido ser. Yo ahora mismo no tengo ganas de pensar en nada relacionado con las elecciones. Mañana pasaré el día con mis hijos", zanjó sobre los pactos.

Daniel Juan (84 firmas) y William Maddock (9, las de su junta directiva) se quedaron muy lejos del objetivo de firmas.