Demetrio Albertini: "No conocía a Messi"

El paso de Demetrio Albertini por el Barça fue fugaz, aunque no le quita ni un ápice de reconocimiento a un jugador que aterrizó en el Camp Nou con cinco 'Scudettos' y tres Champions bajo el brazo; pieza clave del mejor Milan de la historia en los 90. Tras más de 400 partidos como 'rossonero' y etapas en el Atlético, Lazio y Atalanta, colgó las botas en 2005 tras media temporada como azulgrana, tiempo suficiente para ponerle la guinda levantando el título de liga.

Recientemente, el mítico mediocampista italiano charló con 'La Gazzetta dello Sport' para repasar su prolífica carrera y su breve pero intenso paso por Barcelona. "Rijkaard, mi compañero en el Milan, me llamó y me dijo que necesitaba un entrenador de vestuario. Me apresuré a ir. En Barcelona me trataron como a un rey; creo que allí el hombre destacó más que el jugador. Recuerdo una vez que volví a la ciudad con Baggio y él, al ver el cariño de la gente, me soltó con ironía: 'Demetrio, ¿pero cuántos años estuviste aquí?'", explica.

El día que conoció a Messi

Albertini también recordó su primer día en el club junto a Joan Laporta, donde le recibió un jovencísimo Leo Messi. "Me da un poco de vergüenza decirlo, pero no le conocía. Acababa de volver de ganar el Mundial Sub-20 con Argentina y Joan nos presentó. Él, en cambio, lo sabía todo: 'Eres Albertini, el centrocampista del gran Milan'. Yo no sabía quién era él, pero me bastaron dos entrenamientos para darme cuenta de que era un marciano. Y eso que en aquel equipo estaban Ronaldinho, Eto’o y compañía.", confiesa.

Capello, Cruyff, Albertini, Rijkaard y Ancelotti durante el partido de homenaje / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

En diciembre de 2005, a los 34 años, anunció su retirada organizando un amistoso de homenaje en San Siro con leyendas de ambos clubes. El partido, celebrado en marzo de 2006 ante 45.000 espectadores, tuvo su intrahistoria: "Laporta me pidió jugarlo en el Camp Nou, así que llamé a Galliani para llegar a un acuerdo y que fuera en San Siro. En las gradas había padres explicándole a sus hijos que ese equipo había hecho historia. La suya, la del Milan, pero al final, también la nuestra".

Luces y sombras entre Milan e Italia

Con más de 500 partidos a sus espaldas, Albertini tiene clara su partido favorito: la final de Atenas de 1994, donde el Milan arrolló al Barça (4-0). El de Monza fue titular y asistió a Desailly en el cuarto gol: "Fue el partido perfecto en un año fantástico. Massaro marcó un doblete, Savicevic hizo de genio y mi amigo Marcel y yo formábamos una dupla espectacular".

Leyendas del Milan durante el partido de homenaje de Albertini / MATTEO BAZZI / EFE

Sin embargo, la suerte no le sonrió igual con la 'Azzurra'. Internacional en 79 ocasiones, se quedó a las puertas de la gloria en el Mundial de 1994 ante Brasil. Aquella tanda de penaltis pasó a la posteridad por la imagen de Baggio desolado. "Perder así fue terrible. Yo tenía 22 años y la temeridad de ser el más joven. Sacchi me preguntó si quería tirar y lo hice sin pensarlo, mientras otros se escondían detrás del banquillo para evitarlo. Nunca diré sus nombres, pero uno jugó en el Milan y el otro en el Inter...", revela con picardía.

Esa espina se clavó aún más en la Eurocopa 2000, su recuerdo más doloroso: "Perdimos ante Francia con el 'Gol de oro' en el último minuto. Presentía que era mi última oportunidad real de ganar con Italia y verlo esfumarse así me dolió de verdad".