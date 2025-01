Dembélé, el último caso de cláusula rebajada en el Barça

La renovación de Ronald Araujo por el Barça hasta 2031 podría no ser el punto final al culebrón del uruguayo con el club azulgrana. Según ha adelantando 'Relevo', el central charrúa habría pactado una ampliación de contrato con el la entidad culé por seis temporadas a cambio de una rebaja muy importante de su cláusula de rescisión que anteriormente era de 1000 millones.

Siempre según esta información, Araujo podría abandonar el club azulgrana este mismo verano de 2025 previo pago de su liberación por 65 millones de euros. En caso de seguir en el Barça pasado el mercado estival, la cláusula se dispararía en quince 'kilos' y quedaría definida en 80 millones a partir del mercado de enero de 2026.

El Barça, así, se aseguraría cobrar una cifra importante de traspaso en caso de que Araujo decida hacer las maletas y no seguir en el proyecto de Hansi Flick, del mismo modo que da más libertad al jugador para decidir su futuro, una estrategia que ya utilizó en su día con Ousmane Dembélé.

Ronald Araujo estampa su firma en el nuevo contrato, que alarga su vinculación con el Barça hasta 2031 / FC BARCELONA

La 'operación Dembélé', un caso extremo con similitudes

Rebobinemos al verano de 2022, tras meses de negociaciones tensas y especulaciones sobre su futuro, el extremo francés aceptó firmar un nuevo contrato con el Barcelona por dos años tras finalizar su vinculación con el club culé el 30 de junio. La dirección deportiva, liderada por Mateu Alemany, logró cerrar el acuerdo en un contexto marcado por las restricciones económicas del club y las ofertas tentadoras que el jugador tenía sobre la mesa desde el 1 de enero cuando los demás clubes sabían que el francés quedaría libre.

El Barça, que meses atrás incluso llegó a decidir que el jugador ya no vestiría más la camiseta culé y solo cambió de opinión por la presión de Xavi Hernández, cerró la renovación que incluía una cláusula de salida particularmente baja, algo muy similar a lo que hemos visto con Ronald Araujo: en ese caso, 50 millones de euros (por los 400 que valía antes su libertad), una cifra que no reflejaba el potencial ni el mercado del delantero francés, y que, además, tenía trampa, ya que un 50% de la cantidad iría a manos del jugador, una circunstancia que no se repetiría ahora con el uruguayo.

En julio de 2023, apenas un año después de su renovación, el PSG activó la cláusula de rescisión de Dembélé. El Barça, no sin semanas de tiras y afloja, se acabó saliendo con la suya y percibió más del cincuenta por ciento de la cláusula de rescisión del francés. Por contrato, como decíamos, el club blaugrana y el jugador debían repartirse los 50 millones de euros en dos mitades, pero finalmente el Barça cobró 35,4 millones de euros tras alegar que Ousmane había incumplido los objetivos de negociación y que estaban dispuestos a paralizar su cobro hasta llegar a los tribunales si era necesario.

Una operación mucho más extrema que la que vive el Barça hoy con el segundo capitán del equipo, cuyos términos de renovación no han llegado en ningún caso a las demandas que en su día hizo Dembélé para seguir vistiendo la camiseta azulgrana.