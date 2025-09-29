Dembélé, rumbo a Qatar muy pendiente del Barça-PSG

Ousmane Dembélé será una de las ausencias destacadas del partido entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain de este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El duelo entre el equipo de Hansi Flick y el actual campeón de Europa se verá marcado, desafortunadamente, por las bajas importantes de ambos conjuntos.

Por parte blaugrana, no podrán participar en el encuentro jugadores como Joan Garcia, Fermín, Raphinha o Gavi, mientras que Alejandro Balde llegará tras varias semanas de inactividad y sin rodaje. Luis Enrique no podrá contar con el 'mosquito' ni Marquinhos y difícilmente podrá alinear de inicio a Doué y Joao Neves. En París también están pendientes de los resultados de las pruebas médicas a las que se someterán este lunes Vitinha y Kvaratskhelia.

Aunque el PSG aún tiene margen para recuperar a alguno de todos estos futbolistas (y es muy posible que con alguno de ellos esconda las 'cartas' hasta el último momento), Dembélé sí que está descartado. El flamante Balón de Oro aseguró este fin de semana que su recuperación va muy bien y que está cerca de recibir el alta médica, pero no llegará a tiempo para enfrentarse a su exequipo.

De hecho, este domingo el PSG informó que Ousmane estará en Qatar los próximos días. "Como parte de su proceso de rehabilitación, Ousmane Dembélé visitará Aspetar en Doha esta semana", comunicó el club francés a través de sus redes sociales.

Aspetar es un centro hospitalario de referencia en la medicina deportiva en Qatar que Dembélé conoce muy bien, pues ya visitó cuando defendía la camiseta blaugrana. El atacante francés ha elogiado públicamente más de una vez unas instalaciones que ahora volverá a visitar para dejar atrás definitivamente la rotura en el isquiotibial derecho que sufrió ante Ucrania en el último parón de selecciones.