Dembélé, rotundo sobre sus días en el Barça: "Lo pagas caro, lo vi en Barcelona"

Ousmane Dembélé está viviendo la temporada más brillante de su carrera. Campeón de Champions, de Ligue 1 y de Copa con el PSG, y coronado como el mejor jugador del equipo que al fin llevó la ansiada 'Orejona' a París, el delantero francés ha firmado cifras de escándalo: 33 goles y 15 asistencias en 49 partidos con los parisinos. Es, por méritos propios, uno de los grandes favoritos al Balón de Oro, junto a Lamine Yamal, su gran rival para llevarse la gloria del galardón.

La transformación de Dembélé no se explica solo en números, sino en mentalidad. Así lo ha reconocido el propio jugador en una entrevista con 'France Football', en la que reflexiona sobre su evolución desde los días en el Barça, donde las lesiones marcaron su trayectoria.

“Ahora soy un poco más profesional. Ya lo era, pero ahora lo soy un poco más. Incluso en los días de descanso, me gusta ir al centro de entrenamiento, recuperarme, trabajar con los fisios”, confiesa. Un hábito que antes no formaba parte de su rutina: “Antes, me iba a casa, jugaba al NBA 2K, veía tele. También era más joven, es normal. Pero, al final, lo pagas caro, y lo vi especialmente en Barcelona”.

El aprendizaje fue doloroso, pero necesario. “Jugué allí de los 20 a los 26 años, tuve muchos problemas físicos. Aprendí mucho. Ahora conozco mucho mejor mi cuerpo, y por eso me lesiono menos”, asegura Dembélé, que ha pasado de ser una eterna promesa condicionada por los problemas musculares, al jugador más determinante del campeón de Europa.

Parte del cambio también se lo atribuye a Luis Enrique, su entrenador en París que le ha elevado a otra dimensión como jugador convirtiéndolo en la primera arma del PSG en la presión más allá de sus prestaciones en ataque.

“Con un entrenador como él, sabes que si no defiendes, vas al banquillo. Para mí, un delantero no debe hacer trampa, debe esforzarse todo el tiempo, tanto en ataque como en defensa”, explica. Ese espíritu colectivo es, en su opinión, la clave del triplete:

“Gracias a eso el PSG se convirtió en campeón de Europa. Todos defendimos, todos atacamos. Luis Enrique creó un grupo fuerte, donde nadie está por encima del equipo”, apunta sobre la influencia del técnico asturiano.

En la entrevista, Dembélé también se refirió a Lamine Yamal, como decíamos, su posible rival por el Balón de Oro y más con la victoria de España en semifinales de la Nations ante España: “De Lamine ya se hablaba desde muy pequeño en Barcelona. Cuando llegó al primer equipo, entendimos que era excepcional. En los entrenamientos, driblaba, asistía, marcaba”. Y aunque evita comparaciones directas, reconoce el talento precoz del canterano culé: “Tomó otra dimensión”.