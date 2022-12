Dembélé recupera la sonrisa

El delantero adelantó su regreso a los entrenamientos dos días antes de lo previsto Ousmane ha vuelto en plena forma, motivado y apunta al derbi ante el Espanyol

Dembélé ya ha pasado página a la decepción que supuso perder la final del Mundial. El delantero, un fijo indiscutible para Didier Deschamps durante toda la participación de Francia en Qatar, fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto galo, mostrando una versión algo distinta de la que suele exhibir vistiendo la camiseta del Barça, con una enorme implicación defensiva que fue muy aplaudida en su país. Ni siquiera el hecho de no haber visto puerta en los siete partidos en los que participó (dio dos asistencias) le restaron elogios ni capacidad de influencia en el fútbol de los Bleus.

Caer fue duro y, lógicamente, necesitó digerir el que ha sido, hasta el día de hoy, uno de los golpes más duros que ha sufrido a lo largo de su carrera. Sin embargo, quienes mejor le conocen aseguran que no es de los que pierde el tiempo lamiéndose las heridas, que es una persona optimista y positiva y que no le costó recuperar el ánimo. Tanto es así que, tras unos días de descanso, dijo que ya había desconectado suficiente y volvió a ponerse en ‘modo Barça’.

Dos días antes

La mejor prueba de ello es que Dembélé se presntó ayer lunes por iniciativa propia en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ejercitarse junto al resto de sus compañeros en la semana en la que regresa la competición de clubs al Camp Nou. Xavi Hernández había dado permiso a los dos futbolistas franceses para volver al trabajo mañana miércoles. Ousmane y Koundé debían ser los últimos en reincorporarse tras el parón mundialista, aunque el delantero no quiso esperar más.

Y es que el futbolistas ya había regresado a su domicilio en Barcelona, por lo que consideró que no tenía demasiado sentido ausentarse lunes y martes de las sesiones de entrenamiento cuando, además, el Barça recibe al Espanyol el próximo sábado en casa. Nadie le habría recriminado absolutamente nada si hubiera apurado los días libres con los que aún contaba (como tampoco nadie lo hará con Koundé), pero el delantero ya había cambiado de chip totalmente y sentía que la mejor opción era adelantar su regreso. Se trata de una muestra de compromiso con el proyecto de Xavi, su gran valedor en la entidad, y su motivación es máxima.

Vuelve el buen rollo

La presencia de Dembélé no solo fue una grata sorpresa para el técnico, que le agradeció el gesto, sino también para sus compañeros. Con algunos de ellos coincidió en Qatar, pero a otros no les había vuelto a ver desde hacía más de un mes. Lo cierto es que había ganas de sumarse a la dinámica del día a día blaugrana y así lo demostró, como puede comprobarse en las imágenes difundidas por el club, donde se ve a un Dembélé alegre y sonriente, ilusionado con todo lo que está por venir esta temporada, en la que aún hay cuatro títulos en juego. Ousmane no quiere perderse nada de lo que se está viviendo en la plantilla y es consciente de que su participación es importante.

Piensa en el derbi

De hecho, el objetivo prioritario es LaLiga y el primer reto es mantener el liderato con el que se marcharon al Mundial los internacionales blaugrana. Para ello, tocará ganar al Espanyol el sábado y el futbolista ha querido demostrarle a su técnico que está mentalizado al cien por cien en recuperar las sensaciones de la primera parte de la temporada. Durante el tiempo transcurrido entre la final y su vuelta a los entrenamientos, el jugador no ha dejado de mantener el tono y está en plena forma, listo para, si Xavi lo considera, ser titular en el derbi.