Pablo Maffeo decidió dar el paso con apenas 15 años de marcharse a Inglaterra. Al Manchester City. Tras nueve años en el Espanyol, el club del que es seguidor, aceptó la oferta del club 'citizen'. Llegó a debutar con el primer equipo y estuvo a las órdenes de Guardiola. Tras varias cesiones al Girona, decidió firmar por el Stuttgart. La suerte no le acompañó y la cesión al Mallorca abrió una nueva etapa en su vida. Ya como propiedad de la entidad bermellona, el lateral está en su mejor momento y nos atiende antes del Mallorca-Barça del sábado.

Allí se emparejará con Ousmane Dembélé o Raphinha. Dos futbolistas totalmente 'on fire'. Se deshace en elogios hacia el galo: "Creo que son dos jugadores increíbles. Dembélé ha pegado un cambio brutal. En general, el Barça no tiene nada que ver del año pasado a este". El hecho de que Ousmane maneje igual de bien ambas piernas es un dolor de cabeza para cualquier defensor: "Es muy difícil jugar contra jugadores así. Manejan tan bien las dos piernas que no sabes por qué lado te pueden salir. Es muy difícil, tienes que estar concentrado los 90’. Estás concentrado 89’ y es el típico que en el ultimo minuto te sale para el otro lado, le pega y te la mete por la escuadra".

LOS DOS "DEMONIOS" DEL RAYO

¿Teme a algún jugador en concreto cuando mira el calendario? "Hay jugadores que dices…uff, son jodidos. Como la banda izquierda del Rayo, que son dos demonios pequeños que no paran de correr. Fran y Álvaro. Dices madre mía, este partido ya verás tú. O el mismo Vinicius o Dembélé. O cuando estaba Messi, obvio".