Dembélé, morbo y amenaza para el Barça

El PSG no falló ante el Brest y certificó su billete para los octavos de final de la Champions League, ronda en la que se medirá o a Barça o a Liverpool. Este viernes se conocerán los emparejamientos y las matemáticas son claras y sencillas: el conjunto catalán tiene un 50% de opciones de reencontrarse con el equipo de Luis Enrique, que ya echó al Barça de Xavi en cuartos de final el pasado curso.

De quedar emparejados Barça y PSG, el morbo estaría servido: Luis Enrique, Neymar, Messi, otras varias carpetas del pasado y, sobre todo, el caso Ousmane Dembélé, que cambió Barcelona por París en verano de 2023. El galo esutvo seis temporadas en la capital catalana, donde las lesiones y su dudosa profesionalidad le impidieron mostrar todo el fútbol que lleva dentro. Xavi apostó por él y ahí su rendimiento subió, aunque justo entonces Ousmane y sus agentes se decantaron por el dinero que ofreció la entidad parisina.

La 'ley del ex' ya se cumplió por partida doble en la fatídica eliminatoria entre Barça y PSG. Dembélé vio portería en el 2-3 de la ida en París y también en el doloroso 1-4 en Montjuïc, un partido que se decantó en favor del elenco de Luis Enrique a partir de la expulsión de Ronald Araujo.

'Ous', desatado tras la marcha de Mbappé

No es que el rendimiento de Dembélé fuera sobresaliente el curso pasado. Solo logró seis goles en 42 partidos, aunque sus números sí se han catapultado esta temporada a partir de la marcha de su amigo Mbappé. 'Ous' suma ya 23 dianas y ahora mismo es uno de los jugadores más en forma de Europa, lo que le convierte en una seria amenaza para el equipo de Hansi Flick.

De encontrarse con el Barça, Dembélé regresaría a Montjuïc y se reencontraría con sus compañeros y también con una afición con la que vivió una historia de amor-odio constante, más bien lo segundo tras su salida en verano de 2023. En cualquier caso, parece evidente que el atacante galo está hoy bastante más centrado que cuando vestía de azulgrana.

"Sí, dije que me quedaría en el Barcelona, pero después de hablar con el PSG me convencí de que tenía que irme. Fiché por el PSG porque es un club francés y me encanta", aseguró Dembélé al abandonar el Barça. No parece haber dudas de que si el galo regresa a Barcelona, será recibido de nuevo con una sonora pitada. Habrá que ver si, como el año pasado, el francés puede tomarse su revancha particular con sus 'haters'.