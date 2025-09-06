Dembélé entona el 'mea culpa'

Ousmane Dembélé, hoy jugador del Paris Saint-Germain, ha echado la vista atrás a sus años en el FC Barcelona en una entrevista concedida a la revista 'FourFourTwo'. El extremo francés, que llegó al Camp Nou en 2017 como uno de los fichajes más caros de la historia del club, reconoce que la juventud y la falta de experiencia le impidieron ser todo lo profesional que debía en aquel momento.

“Estoy contento con todo lo que me pasó en el Barcelona, porque ahí fue donde realmente crecí como persona, tanto dentro como fuera del campo”, explicó. Para Dembélé, su etapa azulgrana fue “una época excepcional” que, pese a los altibajos, le sirvió como escuela de vida y de fútbol.

Dembélé deberá parar unos días / EFE

El francés admite que llegó demasiado pronto a la élite. “Como llegué al Barcelona con solo un año y medio como profesional, no fui mucho al gimnasio, salté directamente al campo con mucha energía y algo de talento también”, relató. Ese ímpetu inicial pronto se vio frenado por las lesiones, que marcaron gran parte de su paso por el Barça. “Después de una, dos, tres, cuatro lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no se trata solo de talento”.

Un nuevo Dembélé en el PSG

El extremo, que ahora brilla en el PSG y se ha consolidado en la selección francesa, asegura que la madurez y el aprendizaje físico le han permitido reinventarse. “Conozco mi cuerpo a la perfección, sé a qué velocidad debo ir y cuándo no. Cuando me dicen que no supere los 30 km/h, no supero los 31; me quedo en 30. Sé cuándo estoy cansado, cuándo no debo entrenar, cuándo debo entrenar y también cuándo necesito fortalecerme”.

Más allá del fútbol, Dembélé recuerda con cariño su vida en Barcelona, donde asegura haber forjado amistades que todavía mantiene. También confiesa, en un tono más distendido, que hay ciertos hábitos de vestuario difíciles de abandonar: “Después de los partidos siempre hay hamburguesas y pizzas. No siempre, pero sobre todo después de los partidos. Yo sigo comiendo hamburguesas y pizzas después de los partidos, y eso no va a parar”.

Su paso por el Barça dejó sensaciones encontradas: destellos de calidad, pero también frustración por las constantes lesiones. Hoy, con 27 años, el delantero francés reconoce lo que aprendió de aquellos días: el talento sin profesionalidad no basta. Barcelona fue, en sus propias palabras, el lugar donde “realmente crecí como persona” y donde comprendió que la disciplina es tan importante como la magia en los pies.