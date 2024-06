Dembélé se acuerda del Barça para elogiar a Luis Enrique

Ousmane Dembélé tomó la palabra este jueves en rueda de prensa. Cuando quedan solo cuatro días para que Francia debute ante Austria en la Eurocopa, el extremo del PSG fue el encargado de atender a los medios. La mayoría de preguntas giraron alrededor del papel del combinado galo en el torneo, aunque a Ousmane también le preguntaron por las diferencias de su juego de ahora con el que le pedían en el Barça.

"Luis Enrique me da más libertad de la que tenía en el Barça, me deja jugar en cualquier lado. De '10', de falso '9'... he tenido más libertad en la segunda mitad de temporada. El entrenador me ha dicho de moverme un poco por todos lados salvo cuando debo mantener la posición en la banda", explicó el atacante.

"En Barcelona estaba más pegado a la línea de banda", añadió el galo para remarcar las diferencias respecto a su etapa en la Ciudad Condal, donde siempre que estuvo disponible fue un titular fijo para Xavi Hernández en el extremo derecho.

Por otra parte, el delantero no quiso colgarle al combinado de Deschamps la etiqueta de favorito de cara al torneo que empieza este viernes. "¿Favoritos? No lo sé... Será una Eurocopa difícil como en 2021. Puede que haya sorpresas. No será fácil, tendremos que ponernos el mono de trabajo", apuntó.