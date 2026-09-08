Delmàs Class: los puntos en los que Marc Bernal es superior a Rodri

Rodri ha llegado al FC Barcelona para hacer del Barça un equipo más fuerte y fiable, sobre todo en las grandes citas. Pero no significa que la presencia del mejor futbolista del pasado Mundial vaya a tapar la proyección de Marc Bernal, todo lo contrario. La interpretación que se hace desde el club es que el de Berga se hará un jugador todavía más completo y mejor con las 'enseñanzas' de Rodri, de 30 años y 11 mayor que Bernal, de 19 años de edad. En la misma línea se muestra Hansi Flick, el técnico azulgrana, y en el programa 'La Posesión', de SPORT, hemos explicado los puntos fuertes de cada uno y su encaje en la sección 'Delmàs Class', del analista Àlex Delmàs.

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"Todo lo que hace con el balón tiene sentido, es fantástico, un líder para el equipo", aseguró recientemente Hansi Flick, muy satisfecho por la llegada de Rodri. Pero en esa misma respuesta dejó in claro mensaje para Marc Bernal: "Está haciendo un gran trabajo y si se toma esta oportunidad de manera correcta, mejorará muchísimo". Y es que no todo el mundo puede tener en la misma posición un compañero del que poder aprender tanto.

En este sentido, tanto Toni Freixa como Lluís Carrasco, presentes en el programa que dio el pistoletazo de salida a la cuarta temporada de 'La Posesión', corroboraron que es una gran noticia el fichaje de Rodri, también para el propio Marc Bernal.

"Pueden repartirse los minutos de manera que uno no parezca que es indiscutible", dijo Freixa. MIentras Carrasco se mostró convencido de que "va a ayudar muchísimo el carácter de Rodri. Se ha dado cuenta de la calidad de Marc Bernal. Y no ha venido al Barça para no dejar espacio a los demás".

'Masterclass' de Rodri ante el Valencia / Dani Barbeito / SPO

En su 'Delmàs Class', Àlex Delmàs apuntó 5 características de Rodri en las que es superior a Marc Bernal. Son estas:

Lectura posicional y participación. Rodri es impecable con y sin balón. Sabe cuándo tiene que fijar, cuándo salir, todas las situaciones... Ante el Valencia, participó 91 veces en 62 minutos.

Rodri es impecable con y sin balón. Sabe cuándo tiene que fijar, cuándo salir, todas las situaciones... Ante el Valencia, participó 91 veces en 62 minutos. Calidad del pase . Ya sea corto, medio o largo. En Mestalla, acertó 5 de 5 pases en largo. No es que sea superior en este concepto a Marc Bernal, sino que está entre los tres mejores del mundo.

. Ya sea corto, medio o largo. En Mestalla, acertó 5 de 5 pases en largo. No es que sea superior en este concepto a Marc Bernal, sino que está entre los tres mejores del mundo. Juego interior. Es capital. Guardiola le pedía a Rodri como objetivo número 1 que filtrara el pase a los cuadrados. Siempre espera el 'timing' y en eso, es el mejor del mundo. Es un alimentador de juego de Lamine, de Fermín, de Olmo y del propio Pedri.

Es capital. Guardiola le pedía a Rodri como objetivo número 1 que filtrara el pase a los cuadrados. Siempre espera el 'timing' y en eso, es el mejor del mundo. Es un alimentador de juego de Lamine, de Fermín, de Olmo y del propio Pedri. Cambios de orientación. El Barça lo había perdido desde la salida de Iñigo Martínez. Los desplazamientos diagonales buscando a Lamine.

El Barça lo había perdido desde la salida de Iñigo Martínez. Los desplazamientos diagonales buscando a Lamine. Experiencia y liderazgo. Campeón del mundo, de Europa, el mejor del Mundial... Toda situación estresante que pueda vivir el Barça, Rodri ya la ha vivido.

Marc Bernal, jugador del FC Barcelona / Dani Barbeito

Pero hay dos puntos en los que Àlex Delmàs considera que Marc Bernal es superior a Rodri. Y son estos: