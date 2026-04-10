La delicada negociación entre Barça y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez

No es gran novedad cuando decimos que Julián Álvarez es el objetivo número uno del Barça este verano. Cada día aparecen nuevas informaciones sobre su futuro, pero mediante este artículo intentaremos desgranar las claves de la operación: ¿quién del Barça dará el paso para negociar sabiendo que la relación con Mateu Alemany no atraviesa su mejor momento? ¿Cómo se están moviendo sus agentes? ¿Qué papel está jugando Deco? ¿Habrá intermediarios o todo se resolverá cara a cara entre clubes? Vamos allá.

En primer lugar, cabe destacar que a estas alturas, el delantero argentino no ha cerrado la puerta a ningún escenario y su futuro continúa en el aire. En el Barça, mientras tanto, la decisión está tomada desde hace tiempo y el jugador colchonero sigue siendo la prioridad número uno para reforzar la posición de delantero centro este verano. Su gol de falta de ayer no hizo más que confirmar una calidad que en el club azulgrana conocen de sobra. No sorprendió dentro de la entidad, donde llevan años siguiendo de cerca su evolución.

Contactos que vienen de lejos

Desde el inicio de la temporada, los contactos entre el entorno del jugador y la dirección deportiva azulgrana han sido constantes, aunque siempre bajo un perfil bajo. De hecho, todas las conversaciones que han existido hasta la fecha se han producido por vía telefónica. La discreción ha sido total y, pese a la gran cantidad de enfrentamientos entre Barça y Atlético este curso, nunca se ha aprovechado la coincidencia en ciudades, hoteles o viajes para mantener reuniones presenciales. Tanto los agentes del jugador como Deco quieren evitar cualquier exposición pública que pueda generar malestar en el entorno rojiblanco. Se llegó a hablar de un encuentro en Arabia Saudí pero tanto el Barça como los agentes lo desmintieron rápidamente.

En este sentido, hay dos nombres clave: Fernando Hidalgo y Sergio Díaz. Ambos acompañan al futbolista en todos sus desplazamientos y ya están plenamente instalados en España. Esto provoca que coincidan habitualmente con dirigentes del Atlético en concentraciones, vuelos y hoteles. Sin ir más lejos, ayer mismo en el Hotel Grand Hyatt, compartieron espacio con el director general de fútbol del club rojiblanco, Carlos Bucero. Se saludaron en varias ocasiones y mantienen una relación cordial, con conversaciones informales habituales.

La figura de los intermediarios

Por su parte, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no está dispuesto a facilitar la salida del jugador hacia un rival directo. En el club tienen claro que cualquier movimiento debe tratarse directamente entre entidades. Además, rechazan de plano la entrada de intermediarios cercanos al Barça en la operación. Si llega el momento, esperan que el club azulgrana dé el paso de forma directa y oficial. Sin embargo, el mensaje, de puertas hacia dentro, es contundente: “No hay negociación posible, Julián es intransferible”.

Aun así, dentro del entorno de la operación surge una hipótesis que añade cierto interés al escenario. Existe la sospecha, no confirmada, de que algún miembro de la comisión deportiva azulgrana, con buena relación con Mateu Alemany, podría ser el encargado de liderar un eventual acercamiento. Sería una figura designada por la cúpula del club, aunque por ahora no deja de ser una idea que manejan algunas personas implicadas, sin nada concreto.

Una renovación que no parece descartada

Mientras tanto, en el Atlético de Madrid confían en poder llegar a un acuerdo para renovar al jugador. Saben que no será una operación sencilla, pero creen que pueden convencerle poniendo sobre la mesa la importancia que tiene dentro del proyecto y el crecimiento del equipo en los próximos años. Eso sí, también son plenamente conscientes de que sus agentes llevan meses escuchando propuestas de otros clubes y manteniendo conversaciones con Deco.

El mercado se mueve y equipos como Arsenal o PSG siguen atentos. En clave Barça, todo dependerá en gran parte del margen económico y del fair play financiero. El club deberá decidir cómo prioriza sus recursos, aunque a día de hoy el mensaje es claro: Julián Álvarez es el gran objetivo. Y este culebrón, lejos de resolverse pronto, no ha hecho más que empezar.