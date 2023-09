Los delanteros del Barça meten a Xavi en un dilema

Lewandowski (2), Ferran (2), Lamine (1), Joao Félix (1) y Raphinha (1) han visto portería con sus selecciones Llegarán reforzados para el regreso liguero de este sábado ante el Betis pero más de uno empezará en el banquillo

El parón de selecciones ha sentado bien a los delanteros del Barça. Lewandowski (2), Ferran Torres (2), Lamine Yamal (1), Joao Félix (1) y Raphinha (1) vieron portería en las jornadas internacionales y ahora a Xavi le espera una papeleta para ver a quién deja en el banquillo ante el Betis este sábado.

De entrada, el polaco es el delantero que parece tener más asegurada su presencia en el once inicial. Lewandowski es un fijo en el once de Xavi y los dos goles que marcó ante Islas Feroe seguro que reforzarán al delantero, que no ha empezado la temporada a su mejor nivel. La gran duda es ver qué dos futbolistas lo acompañarán.

Lamine ha sido protagonista con la selección. En su debut salió en el minuto 44' y marcó un gol en la segunda mitad. Y ante Chipre, a pesar de quedarse sin marcar, envió un balón al larguero y fue uno de los jugadores más desequilibrantes de España. En el Barça, desde que se marchó Dembélé, está siedno la pirmera opción para el extremo derecho.

Lamine se disputará la titularidad con Raphinha, que ha sido titular en los dos partidos de Brasil y marcó en el primero ante Bolivia. El brasileño llegará con mucha fatiga acumulada entre viajes y partidos. El tercero en discordia es un Ferran Torres que está en racha (7 goles en sus últimos 8 partidos) y puede ocupar cualquiera de las tres posiciones de ataque.

No está mucho más claro el panorama en la banda izquierda. Menos aún tras la lesión de Gündogan. Si el alemán no está disponible, podría producirse un efecto dominó: Gavi pasaría a jugar en la posición de Gündo y quedaría un vacío en el flanco izquierdo. Una posición para la que tendría opciones de entrar Joao Félix, que marcó un golazo a Luxemburgo, o el propio Ferran Torres.