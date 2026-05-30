La delantera de ensueño que 'cocina' Deco para el Barça

Fichar a Julián Álvarez y a Bernardo Silva puede sonar a locura irrealizable, pero tampoco nadie pensaba que el Barça tendría el 'músculo' para hacerse a la velocidad del rayo con Anthony Gordon y aquí está ya el inglés. Una cosa es lo que se trabaja con ahínco y otra, lo que se acaba consiguiendo finalmente, pero a estas alturas parece claro que el club azulgrana, con su director deportivo Deco al frente, está 'cocinando' una delantera de ensueño y que daría mucho de que hablar. Si saliera bien, permitiría a Hansi Flick luchar por todo en Europa como firme candidato después de quedarse los dos últimos años con la miel en los labios y la sensación de que equipos como PSG, Bayern de Múnich, o incluso el Arsenal, están a otro nivel.

El misilazo de Julián Álvarez que puso de nuevo las tablas en el marcador / Champions

A la medida de Hansi Flick

Una delantera, además, a la medida del técnico alemán, con infinitas posibilidades tácticas y posicionales. Atado ya Anthony Gordon, la ofensiva azulgrana por Julián Álvarez y Bernardo Silva es toda una realidad. El argentino supondría ponerle la guinda al pastel, el 'killer' soñado tras la marcha de Lewandowski, mientras que el portugués tiene el talento suficiente para abandonar el centro del campo y convertirse en el sustituto de lujo de Lamine Yamal cuando fuera necesario.

Raphinha y Gordon (que también pueden ocupar el resto de sitios de la delantera) se disputarían el extremo izquierdo; Julián Álvarez apuntaría a ser el indiscutible '9' del equipo con el permiso de un Ferran Torres acostumbrado a callar bocas; y por la derecha, Lamine Yamal, como no puede ser de otra forma, y la alternativa de altísimo nivel de Bernardo Silva. Una fórmula con todos los ingredientes: talento, gol y trabajo en la presión.

Lamine Yamal y Raphinha, dos fijos en el Barça / Valentí Enrich

Rashford y Bardghji, en peligro

Posiciones dobladas en ataque, junto al apoyo de los canteranos que vienen desde abajo y dos futbolistas que no cuadrarían en la ecuación: Marcus Rashford y Roony Bardghji. Más fuera que dentro ahora mismo. El inglés ha sumado números para quedarse (14 goles y 13 asistencias), pero a menos que el Manchester United se muestre muy flexible con un nuevo préstamo, la opción de compra por 30 millones de euros se antoja inviable.

Y con el sueco, todo apunta cada vez más a una cesión para foguearse y tener en otro club los minutos que nunca gozará en el Barça con un futuro Balón de Oro como es Lamine Yamal en su posición. Tiene sentido que, por ejemplo, Bernardo Silva eche una mano cuando el de Rocafonda no pueda jugar o tenga que descansar, pero tiene menos lógica que un futbolista joven y con proyección como Roony Bardghji se vea prácticamente relegado al ostracismo.