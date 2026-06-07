"No dejéis escapar a Bernardo Silva"

La frase, pronunciada por una persona muy cercana a Bernardo Silva tras el amistoso que Portugal disputó ante Chile en Lisboa como preparación para el Mundial, resume bastante bien la sensación que existe alrededor de una de las operaciones que pueden marcar el verano. Porque mientras desde fuera se ha instalado la percepción de que el futuro del internacional portugués apunta de forma natural hacia el Barça, la realidad es que la situación está mucho más abierta de lo que parece y que, pese a que el conjunto blaugrana continúa siendo la opción que más seduce al jugador, nadie en su entorno da por hecho que la historia vaya a terminar necesariamente en el Camp Nou.

Bernardo Silva, ex futbolista del Manchester City / ASH ALLEN / EFE

De hecho, el propio Bernardo Silva se encargó de rebajar cualquier sensación de acuerdo inminente cuando atendió a SPORT en la zona mixta del Estádio Nacional do Jamor. El centrocampista, que acaba de cerrar una etapa extraordinaria en el Manchester City después de convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la era Guardiola, reconoció que el Barça es una de las posibilidades que contempla, aunque insistió en que todavía no ha tomado ninguna decisión. Más significativa incluso fue la explicación que acompañó a esa respuesta, ya que aseguró que terminará jugando allí donde sienta que realmente le quieren, un matiz que adquiere una importancia especial teniendo en cuenta cómo se está desarrollando la batalla por su fichaje.

Bernardo ha sentido durante las últimas semanas que existe un club dispuesto a hacer todo lo posible para convencerle de que su futuro pasa por otro lugar distinto a Barcelona: el Atlético de Madrid, que está trabajando con una intensidad notable para intentar adelantarse al Barça en una operación que considera estratégica y que, además, encajaría perfectamente dentro de la idea de reforzar el proyecto de Diego Simeone con un futbolista diferencial.

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid / EFE

Al frente de esa ofensiva, sobre todo, se encuentra Mateu Alemany, que está desempeñando un papel absolutamente protagonista en los contactos con el entorno del jugador y que considera que Bernardo Silva puede convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado. El actual director deportivo rojiblanco conoce perfectamente el funcionamiento interno del Barça y también sabe que la voluntad del futbolista favorece claramente a la entidad blaugrana, motivo por el que ha centrado buena parte de sus esfuerzos en convencerle de que en el Metropolitano encontraría un contexto ideal para liderar un proyecto ambicioso y convertirse en una referencia absoluta.

Y es precisamente ahí donde la operación adquiere una dimensión todavía más interesante. Porque más allá de la disputa entre dos de los clubes más importantes de la Liga, en los despachos existe la sensación de que Bernardo Silva se ha convertido en un objetivo especialmente simbólico para Deco y Mateu Alemany, dos ejecutivos que compartieron espacio en el Barça y cuya relación nunca terminó de ser especialmente cercana. Nadie plantea la operación en términos personales, pero es evidente que ambos son plenamente conscientes del valor que tendría imponerse en una negociación de este calibre.

Deco y Bojan confían en Juliano Belletti / Valentí Enrich

Por parte del Barça existe tranquilidad porque saben que la predisposición del jugador sigue siendo muy favorable. Bernardo considera que el estilo de juego encaja perfectamente con sus características, cree que podría asociarse con naturalidad a futbolistas como Pedri o Lamine Yamal y entiende que su perfil encajaría a la perfección en el proyecto de Hansi Flick.

Sin embargo, también son conscientes de que la voluntad del futbolista, por sí sola, no garantiza absolutamente nada. De hecho, una de las conclusiones que deja todo lo sucedido en los últimos días es que el Barça deberá hacer sentir a Bernardo Silva que realmente es una prioridad. El portugués quiere percibir confianza, protagonismo y una apuesta decidida por su incorporación, algo que el Atlético está intentando transmitirle de forma constante y que obliga al conjunto blaugrana a mover ficha si no quiere que la competencia gane terreno.

Por eso la frase escuchada en Lisboa tiene más recorrido del que podría parecer a simple vista. No se trata únicamente de una valoración sobre la calidad de un futbolista que lleva años demostrando que pertenece a la élite mundial. Es también un aviso sobre una operación que sigue abierta, sobre un jugador que todavía no ha tomado una decisión definitiva y sobre la necesidad de que el Barça acelere si quiere convertir a Bernardo Silva en uno de los líderes de su proyecto para la próxima temporada.

Porque el deseo del jugador continúa siendo un activo muy valioso para Deco. Lo que está por ver es si será suficiente para imponerse a un Atlético de Madrid que, liderado por Mateu Alemany, ha decidido presentar batalla hasta el final.