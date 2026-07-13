Palo económico: lo que ha dejado de ganar el Barça con Trincao

El Sporting de Portugal está muy cerca de cerrar la venta de Franscisco Trincao rumbo al Al-Ahli por 45 millones de euros, según apunta el diario portugués 'Record'. El FC Barcelona, que disponía del 50% de sus derechos hasta el verano pasado, no obtendrá ningún ingreso con la marcha del extremo al fútbol saudí, por el que podían haber adquirido 22,5 millones de euros en este mercado estival.

El conjunto lisboeta compró el primer 50% en 2023 por siete millones de euros. Por otro lado, en verano de 2025, el Barça aceptó once 'kilos' por el porcentaje restante, movimiento que sorprendió al Sporting, pues pensaban que esa primera oferta iba a ser insuficiente. Nada más comprar la totalidad de sus derechos, Trincao renovó su contrato hasta 2030 con una cláusula a la baja, de 60 millones de euros, que ya dejaba clara la intención de los portugueses de venderlo en 2026.

Trincão maravilla en Portugal / @trincao

En total, los catalanes adquirieron 18 millones de euros por la venta del luso. Sin embargo, si el FC Barcelona se hubiera reservado el 50% de sus derechos, habría adquirido la mitad de los 45 millones de euros de su venta al Al-Ahli, es decir, 22,5 'kilos', el doble que lo percibido hace un año. Por tanto, el equipo azulgrana ha perdido 11,5 millones de euros.

Un desenlace fatal para una operación ruinosa para el Barça, que firmó a Trincao en 2020 por 31 millones de euros. El extremo portugués nunca terminó de asentarse en el Spotify Camp Nou. Por ello, salió cedido al Wolverhampton y al Sporting antes de desvincularse definitivamente del cuadro catalán, con el que solo completó una temporada íntegra.

En el club lisboeta ha rendido a su mejor versión, pues Trincao ha superado los diez goles en las cuatro campañas con los 'Leones'. El jugador de 26 años ha marcado 47 goles y ha repartido 45 asistencias en 208 participaciones con el Sporting de Portugal. Además, se ha convertido en un fijo de las convocatorias de la selección de Portugal, pese a que solo disputó 27 minutos en el Mundial de 2026, en la 'manita' de los lusos contra Uzbekistán.