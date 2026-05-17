El déficit a mejorar para el Barça: Deco ya trabaja en solucionarlo

El fútbol moderno ha evolucionado hacia esquemas tácticos cada vez más rígidos y bloques defensivos difíciles de penetrar. En este contexto, el desborde y la capacidad de superar líneas mediante el uno contra uno se han convertido en el bien más preciado. Los grandes equipos de Europa basan gran parte de su poderío ofensivo en extremos con descaro y regate, una faceta donde el FC Barcelona actual presenta un preocupante punto ciego.

A excepción del talento generacional de Lamine Yamal, las estadísticas revelan una carencia estructural que la dirección deportiva liderada por Deco ya ha marcado en rojo como una prioridad absoluta a mejorar: los regates por partido.

La dependencia de Lamine y la anomalía de Cancelo

Analizando los datos de Sofascore sobre los regates completados por partido en La Liga, la radiografía ofensiva del equipo culé deja una conclusión clara: Lamine Yamal está solo en el arte del desborde. El canterano promedia una barbaridad de 4.8 regates por partido con un notable 55% de éxito.

FC Barcelona vs Rayo Vallecano de la Liga EA Sports / Dani Barbeito / SPO

Sin embargo, el abismo que le sigue es el verdadero síntoma del problema. El segundo jugador con más regates en la plantilla no es un extremo ni un mediapunta, sino un lateral: João Cancelo, con 1.5 regates por encuentro (53%). Que un defensa tenga que asumir tal peso en el desborde evidencia la falta de atrevimiento y capacidad de ruptura en la parcela ofensiva.

Lista ordenada de mejor a peor (regates por partido + % completados en LaLiga): Lamine Yamal – 4.8 (55%) Cancelo – 1.5 (53%) Fermín – 1.4 (55%) Pedri – 1.3 (69%) Roony Bardghji – 1.1 (56%) Raphinha – 1.0 (50%) Balde – 0.9 (61%) Rashford – 0.9 (35%) Kounde – 0.7 (59%) Bernal – 0.5 (77%) Olmo – 0.5 (36%) Lewandowski – 0.3 (50%) De Jong – 0.2 (71%) Gerard Martín – 0.2 (63%) Ferran Torres – 0.2 (29%) Casadó – 0.1 (33%) Eric Garcia – 0.1 (25%) Cubarsí – 0.03 (100%) Gavi – 0.0 (0%) Araujo – 0.0 (0%) Christensen – 0.0 (0%)

Jugadores llamados a romper líneas en el último tercio presentan cifras alarmantemente bajas para la exigencia del club. Raphinha apenas llega a 1.0 regates por choque, mientras que Dani Olmo (0.4) y Ferran Torres (0.2 con un discreto 29% de acierto) confirman que el equipo necesita perfiles mucho más eléctricos.

Empieza el casting en la banda

Desde los despachos, Deco tiene claro que la plantilla actual cojea en las bandas. Para competir al máximo nivel europeo, el Barça necesita incorporar perfiles con capacidad de desborde y soluciones individuales cuando el juego colectivo se estanca. Las reuniones ya están en marcha y varios nombres destacan en la agenda culé para aportar esa agitación constante que tanto falta.

Tal y como informó SPORT, Deco ya se ha reunido con los agentes de Anthony Gordon, extremo del Newcastle. El inglés es un jugador vertical, rápido e intenso que promedia 1.3 regates por partido en la exigente Premier League. Su capacidad de desborde encajaría bien en la banda izquierda, aunque no es un extremo puro, sino un perfil polivalente capaz de actuar también como punta. No obstante, el Bayern de Múnich ha tomado la delantera.

Los agentes de Anthony Gordon se reunen con Deco / SPORT

Otras opciones que se han manejado son el posible retorno de Ez Abde (1.4 regates por partido), actualmente en el Betis, y el fichaje de Víctor Muñoz (2.2 regates por partido), de Osasuna. Ambos son especialistas en el uno contra uno, agitadores natos que escasean en el mercado y que ya han demostrado su nivel en LaLiga, aunque la llegada del marroquí, ahora, parece improbable.

El diagnóstico está claro y respaldado por los datos. Ahora, la pelota está en el tejado de Deco, quien deberá mover bien sus fichas en el mercado para devolverle al Barça una de las grandes esencias del fútbol ofensivo: la magia y la eficacia del regate.