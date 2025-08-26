La ‘deferencia’ de Flick con De Jong

A nadie se le escapa que uno de los pilares y de los futbolistas ‘fetiche’ de Hansi Flick es Frenkie de Jong. Para el técnico germano, el pivote neerlandés es imprescindible, una especie de ‘metrónomo’ que cataliza el juego del equipo. Hansi logró sacar la mejor versión del tulipán el curso pasado.

En ocasiones criticado por su irregularidad y por no haber alcanzado las expectativas generadas cuando se le fichó, Frenkie ofreció un rendimiento diferencial a partir del mes de enero. Fue en el primer tercio de 2025 cuando dio un paso al frente, olvidó sus molestias en el tobillo y se convirtió en uno de los líderes y extensiones de Flick en el campo. La semana pasada fue atípica para él. Pendiente de esa segunda paternidad, apenas pudo centrarse en entrenar.

SEMANA ATÍPICA

Tras haber completado una de las tres sesiones del primer equipo azulgrana y acumulando cansancio acompañando a su esposa en el hospital, Frenkie fue padre el jueves 21 de agosto. No falló al entrenamiento del viernes, en el que recibió el túnel de collejas clásico de sus compañeros. Flick fue muy comprensivo con el contexto y liberó al jugador del partido en el Ciutat de València. Una muestra de humanidad de Hansi y una deferencia hacia el jugador para que estuviera con su familia en estos preciosos momentos.

Frenkie De Jong recibe el pasillo de collejas por parte de sus compañeros. / Dani Barbeito / SPORT

Lógicamente, en otras profesiones sería lo más normal, lógico y lícito. Pero en el fútbol de élite es poco habitual que se le conceda la licencia a un futbolista de saltarse un partido oficial dos días después de ser padre. Sí ha habido casos de jugadores que se han perdido un encuentro porque la pareja estaba dando a luz justo el día del partido.

EL CONTEXTO INVITABA

De cualquier forma, Hansi Flick, que es padre y abuelo, es perfectamente consciente de lo significativo y trascendental que es en la vida ver nacer a tu hijo y compartir esos momentos con la familia. Tal vez otro gallo hubiera cantado si se hubiera tratado de una final o una eliminatoria europea, pero el contexto invitaba a ser benevolente. Seguro que Frenkie regresará con energías renovadas tras esa segunda paternidad.