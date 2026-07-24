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FC Barcelona

La dedicatoria del padre de Pau Cubarsí

La familia de Pau Cubarsí tuvo un bonito gesto hacia vinculado con su entorno más cercano

Pau Cubarsí: "Me siento muy rápido y cómodo"

Pau Cubarsí: "Me siento muy rápido y cómodo"

Pau Cubarsí: "Me siento muy rápido y cómodo" / Pablo García

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Ivan San Antonio

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Pau Cubarsí es campeón del mundo y lo celebró sobre el césped del MetLife Stadium junto a su familia. Allí estaban su madre Glòria, su padre Robert y su hermana Irene. La imagen era pura felicidad, pero Robert Cubarsí, su progenitor, no quiso perder la oportunidad para lucir una camiseta en la que podía leerse el mensaje “va per tu, Enric (va por ti, Enric).

MADRID, 20/07/2026.- El jugador de la selección española Pau Cubarsi durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez

Pau Cubarsí, central del FC Barcelona / SERGIO PEREZ / EFE

No había mejor escenario posible para tener un recuerdo hacia una persona muy especial para todos ellos y que nos dejó antes de poder ver a Pau ganar el Mundial, lo que le habría hecho inmensamente feliz. Pese a la tristeza, la familia Cubarsí Paredes no se olvidó de Enric, que formaba parte de la ‘colla’ de amigos. El propio Pau no dudó en compartir la imagen tomada poco después de proclamarse campeón, en la que también aparecía la medalla que le acreditaba como tal.

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Lo hizo con una ‘storie’ de Instagram que quizá pasó desapercibida para el público en general, pero que fue muy celebrada por quienes conocen bien a la familia en Estanyol y Vilablareix, poblaciones ambas muy cercanas a Girona. Fue un gesto muy bonito con dedicatoria especial y que dice mucho de la humanidad de quienes han educado al enorme central blaugrana.

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