Deco, de viaje clandestino a Londres para avanzar en el mercado de fichajes

Barcelona no entiende de temporadas bajas. En una semana aparentemente tranquila, en la que el Barça diseñaba con calma la estrategia a seguir en un mercado de fichajes que ni siquiera ha comenzado, siempre hay movimientos impredecibles de última hora. En el club azulgrana son conscientes de que aún no es momento de ejecutar según qué operaciones, pero sí de avanzar en la planificación del próximo curso. Las necesidades están detectadas desde hace semanas y, tras varias reuniones con Hansi Flick —la última de ellas, el lunes pasado—, la hoja de ruta empieza a definirse.

En la rueda de prensa del pasado martes, el técnico dejó entrever el trabajo pendiente en los despachos. No será un verano tranquilo. Y los movimientos ya han comenzado. Según ha podido saber SPORT, Deco viajó el pasado martes a Londres para mantener diversas reuniones y avanzar en la planificación deportiva.

Aunque el Barça tiene señalados como objetivos prioritarios a Alessandro Bastoni y Julián Álvarez, en el club trabajan con distintas alternativas por si alguna de las operaciones no llega a buen puerto. La dirección deportiva mantiene abiertas varias vías en paralelo y la actividad es constante, aunque las decisiones finales aún no están tomadas.

En los últimos meses, además, se han estudiado distintos perfiles para reforzar el eje de la defensa, en un proceso más largo de lo previsto. Pese a ello, hay una preferencia clara, dado que Deco siempre ha sido un firme defensor de Bastoni, con quien el Barça tendría prácticamente cerrado un acuerdo a nivel personal. El gran obstáculo sigue siendo alcanzar un entendimiento con el Inter de Milán.

Intensas semanas de reuniones

Las semanas están siendo especialmente intensas para el director deportivo, que apenas tiene descanso y ya trabaja a pleno rendimiento con una agenda cargada de reuniones estratégicas con el objetivo de mantenerse al día de todas las oportunidades que ofrece el mercado y adelantarse a los movimientos clave que puedan reforzar al equipo.

Esta misma mañana, por ejemplo, ha recibido la visita de Miguel Pinho, máximo responsable de la agencia AS1 y reconocido como uno de los agentes más influyentes de Portugal. Un encuentro que, más allá de posibles operaciones inmediatas, sirve para fortalecer relaciones y abrir nuevas vías de colaboración de cara al futuro. Cabe destacar que el lusobrasileño mantiene una gran relación con la agencia dado que el verano pasado ya intentó acometer el fichaje de Luis Díaz y estuvo en constante contacto con miembros la agencia.

Tras completar un notable trabajo en la renovación de piezas clave y en el fortalecimiento de la columna vertebral del equipo, Deco se enfrenta ahora a un desafío mayor: su primer gran verano de fichajes. Un periodo exigente, donde deberá trasladar todo ese conocimiento acumulado en decisiones acertadas que consoliden el proyecto deportivo.

Noticias relacionadas

El próximo mercado estival será, sin duda, su gran prueba de fuego, pero también una oportunidad para confirmar que el club está en buenas manos en la planificación deportiva.