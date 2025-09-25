Deco viaja a Croacia para ver a dos jóvenes perlas

Los viajes del director deportivo siempre son señal de que algo se cuece. En esta ocasión, según ha podido saber SPORT, Deco está en Zagreb junto al representante de futbolistas Andy Bara. Ambos viajaron desde Madrid hace un par de días y esta noche han estado en el palco del Dinamo Zagreb. El equipo croata se ha medido al Fenerbahce y ha ganado 3 a 1 ante su afición. En el Dinamo, por cierto, está Sergi Domínguez, que esta noche ha sido titular y fue traspasado por 1,2 millones de euros el pasado verano.

Pero lo más importante y el motivo principal del viaje son las varias reuniones que ambos han mantenido durante su fugaz estancia en la capital croata. En primer lugar, Deco se vio en el Hotel Westin Zagreb con Rafael Belinha, promesa brasileña a la que representa Bara. Aunque fue una toma de contacto muy informal dado que las partes aún no se conocían, aprovecharon para ponerse cara, compartir anécdotas y fotografiarse con un habilidoso que dará mucho que hablar en el futuro. También estuvo presente el padre del jugador.

Cardoso Varela, de nuevo en el radar azulgrana

El viaje también ha servido para observar a Cardoso Varela. El Barça lo pretende desde hace tiempo, pero varios impedimentos han frenado su llegada. El jugador ha renovado hasta 2028 con el Dinamo Zagreb, aunque la intención pasa por intentar su fichaje el próximo verano. Su nombre ha estado presente en muchas conversaciones y el pasado verano se intentó sin éxito. En el partido de ayer, Varela, que suele jugar con el filial del equipo croata, entró en el minuto 93 y prácticamente no tuvo tiempo de demostrar las habilidades por las cuales el Barça lo pretende.

La presencia de Deco en la ciudad refuerza la idea de que el club mantiene viva la vía croata gracias a la ayuda de Andy Bara, que ya ha realizado varias operaciones favorables al Barça como el fichaje de Dani Olmo o Joan Garcia. Así, en un abrir y cerrar de ojos, el director deportivo azulgrana cierra un furtivo viaje en el que aprovecha para verse con dos jugadores, tejer contacto con la directiva del equipo croata y ver el encuentro de Europa League antes de viajar mañana a Oviedo para asistir a la sexta jornada de liga.