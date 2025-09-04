Deco todavía tiene trabajo

El pasado lunes se cerró el mercado de fichajes con un trabajo más que notable de la dirección deportiva del FC Barcelona que comanda Deco. En total, tres altas, las de Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji y diez operaciones de salida. El balance, sumando a los ingresos el dinero recibido por jugadores por los que el club se había reservado porcentajes de futuras ventas, es de más de 18 millones en positivo.

El trabajo, sin embargo, todavía no ha acabado para Deco, pues tiene dos renovaciones habladas, pero todavía no cerradas. Son las de Frenkie de Jong y Eric Garcia, dos futbolistas que acaban contrato el 30 de junio de 2026 y que deben renovar antes de final de año. La del neerlandés, un jugador intocable para el presidente, Joan Laporta, se encalló a causa del anterior representante del futbolista. Hace meses que De Jong estaba en un litigio para resolver su acuerdo con Ali Dursun y una vez eso ya ha sucedido, es cuestión de semanas que Barça y jugador lleguen a un acuerdo definitivo.

El neerlandés tiene nuevo representante en la persona de Sebastien Ledure, agente que ya se reunió con Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el pasado 20 de agosto. Aquel día, ambas partes dejaron bien claro que no habrá ningún problema para ampliar el contrato, pero quedaron en verse después del cierre de mercado para seguir avanzando. Y es que no será fácil poner todo sobre papel, pues el jugador, que renovará hasta 2029, tiene todavía cantidades diferidas en su momento pendientes de cobro, cantidades que se deben repartir en los años de duración del nuevo contrato.

Eric Garcia en el Mallorca-Barça de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

Menos avanzada está la renovación de Eric Garcia, aunque ha habido contactos entre Deco y el representante del defensa, Iván De la Peña. El de Martorell, que se planteó marchar la pasada temporada hasta en dos ocasiones, solo piensa ahora en renovar. Todo gracias a la confianza que le ha mostrado Hansi Flick, utilizándolo tanto de central como de lateral derecho. De hecho, ha sido titular en los tres partidos oficiales que se han jugado este curso. Desde el entorno del jugador indican que no habrá problemas para ampliar el contrato que firmó en enero de 2021, cuando llegó desde el Manchester City con la carta de libertad.

No tiene trabajo Deco con la renovación de otro jugador que acaba contrato en 2026. Se trata de Marc Bernal, ya inscrito como jugador del primer equipo con el dorsal 22. Hace un año, cuando el club adecuó su actual contrato tras debutar en Primera, ya se pactó una ampliación hasta 2029 a hacer efectiva cuando el jugador cumpliera la mayoría de edad. Con 18 años ya, Bernal y el club buscan fecha para que la ampliación se haga oficial. Podría llegar cuando reciba el alta médica tras un año lesionado. Se espera que Flick pueda tener al de Berga a sus órdenes para el próximo partido contra el Valencia.

Dos casos más

Dos futbolistas más de la actual plantilla tienen contrato hasta 2026. Se trata de Andreas Christensen y Robert Lewandowski. El primero estaba en la rampa de salida este verano y no quiso salir. En este momento, no está previsto que se le ofrezca la renovación. El polaco, por su parte, estará a punto de cumplir 38 años cuando acabe la actual temporada y se estudiará su caso más adelante. Todo dependerá de su rendimiento, la situación del mercado y sus intenciones, no descartándose que apueste por un último contrato millonario en Arabia Saudí.