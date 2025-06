Deco: "¿Ter Stegen? No tengo que hablar con él, mi obligación es formar el mejor equipo"

El fichaje de Joan Garcia, sumado a la oficiosa renovación de Wojciech Szczesny, han provocado que la situación de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona sea muy incierta. El guardameta alemán, con el objetivo de ser titular con Alemania en el Mundial de 2026, no puede permitirse el lujo de perder protagonismo en el conjunto blaugrana, pero la dirección deportiva culer ha dejado claros sus planes de "presente y futuro" con la primera incorporación del verano.

En este sentido, Deco concedió una entrevista en 'La Vanguardia' y aseguró que no tiene la intención de hablar con Ter Stegen para analizar su caso. "Yo no tengo que hablar con él. Mi obligación es hacer el mejor equipo posible para el entrenador. Esto no me toca a mí. Además, no hay ningún contrato en el que ponga que vas a jugar. A partir de aquí es el entrenador el que toma sus decisiones y cada jugador después tiene sus ambiciones", declaró el director deportivo.

En una entrevista en la que confirmó que Szczesny renovará y recordó que Iñaki Peña "también tiene contrato", aunque en el caso del alicantino "ya tomaremos decisiones en su momento", Deco insistió en que no forzará la salida de Ter Stegen: "Tomamos una decisión de contratar a un portero joven, quiere decir que puede jugar mañana o estar en el banquillo o jugar dentro de un año o dos. Tenemos unas expectativas con Joan que luego tienen que cumplirse. Todos los que entran aquí empiezan de cero, ninguno llega con ventaja sobre los demás".

"Le tengo un gran respeto a Marc, pero con Joan teníamos que tomar una decisión de presente y de futuro. El entrenador, pues, tendrá que decidir. Cuando un futbolista se quiere marchar de verdad es muy complicado que puedas pararlo. Pero este no es un tema en este momento", sentenció al respecto.

Una "oportunidad de mercado"

Deco también consideró en 'La Vanguardia' que "la portería no era una prioridad" este verano, pero "vimos una oportunidad de mercado de presente y futuro" y "no hay muchos jóvenes del nivel de Joan Garcia". "Si no tomamos decisiones y lo dejamos, cuando las queramos tomar o no podremos hacerlo o nos puede costar mucho más caro. Llegó un momento en que teníamos que decidir porque si no el jugador se iba a otro sitio", confesó sobre la llegada del arquero de Sallent.

El Barça se fijó en el Liverpool a la hora de impulsar el relevo generacional bajo palos. "Tiene un portero que se llama Alisson, de 32 años, y fichó a uno de los mejores de la Liga, Mamardashvili, de 24. Si tienes jugadores de 32-33 años tienes que intentar hacer una previsión de plantilla", reveló Deco antes de detallar las negociaciones con Joan Garcia: "Nunca hablamos con él antes de acabar la Liga. Le dijimos a su representante que, si el jugador abría la opción del Barça, nos gustaría hablar con él. Y así fue al acabar el curso. Nos sentamos con él y le explicamos la idea".